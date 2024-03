Nestihli jste včas spotřebovat sýr a momentálně je ztvrdlý? Poradíme vám, jak této situaci předcházet a sýr ještě zachránit a změkčit.

Sýry jsou běžnou součástí našeho jídelníčku a značně oblíbenou lahůdkou. Pokud je chcete mít co nejdéle v té nejvyšší kvalitě, měli byste vědět, jak o ně správně pečovat. Zkuste vyzkoušet osvědčené triky, které vám k tomu určitě pomohou.

Jak proměnit starý tvrdý sýr opět na měkký? Podívejte se na YouTube video na kanálu marco quiñones:

Zdroj: Youtube

Trvanlivost sýrů

Vždy platí, že čím je sýr tvrdší, tím je trvanlivější. Proto konzumaci nejen měkkých, ale i tvarohových sýrů a v nálevech typu mozzarelly, nikdy moc dlouho neodkládejte. Obzvlášť, pokud už je jednou načnete. Trvanlivost těchto sýrů je zhruba 3 až 7 dní, ale jejich prvotřídní kvalita se poměrně rychle snižuje.

S trvanlivostí jsou na tom mnohem lépe sýry tvrdé, obsahují totiž větší podíl sušiny. Pokud budete mít například v lednici nerozbalenou goudu, eidam, madeland, čedar či parmezán, vydrží v dobré kvalitě i celý měsíc, je to však konzervací při výrobě. Jakmile sýr načnete, je dobré ho celý rovnou spotřebovat nebo alespoň v nejbližších dnech.

Aby vám sýr vydržel co nejdéle čerstvý, záleží i na tom, jak ho budete skladovat.

Základem je odpovídající skladování

Aby vám sýr vydržel co nejdéle čerstvý, záleží i na tom, jak ho budete skladovat. Sýry vyžadují jisté podmínky, které jim svědčí a díky tomu se dá jejich trvanlivost i prodloužit. Můžete dokonce využít osvědčené přírodní „konzervanty“ našich babiček, které sýrům déle uchovají původní vlastnosti, případně pozastaví jejich zrání.

Tmavé chladné místo

Pro dlouhé uchování kvality sýrů je důležitá i teplota. Obecným ideálem je 8 až 12 °C. Nižší teploty jsou vhodné spíše pro vyzrálejší sýry, na teplejší prostředí lépe reagují sýry polotvrdé a tvrdé. Ke skladování je tedy vhodné využít sklep. Pokud ho nemáte a ukládáte sýry do lednice, měkké druhy vždy umístěte do spodních polic, kde je nejchladněji, naopak sýry tvrdé položte do horní části chladničky. A co dělat, pokud vám sýr ztvrdne?

Mléko

Velice užitečným pomocníkem na „oživení“ sýra je obyčejné mléko. Stačí, když do něj na chvíli ztvrdlý sýr ponoříte. Následně se vám s ním bude nejen lépe pracovat, ale bude měkký a poživatelný.

Cukr nebo sůl

Naše babičky využívaly při skladování sýra také cukr nebo sůl. Zpravidla uložily sýr pod skleněný poklop společně s kostkou cukru nebo špetkou soli. Obě suroviny totiž dokáží absorbovat přebytečnou vlhkost.

Velice užitečným pomocníkem na „oživení" sýra je obyčejné mléko.

Olej a pečicí papír

Můžete zkusit i další metodu, kdy oschlý sýr potřete kvalitním olejem, zabalíte do pečicího papíru a vložíte na 24 hodin do lednice.

Tip na závěr

Pokud vám zbude tvrdý sýr a chcete se vyvarovat jeho ztvrdnutí, nastrouhejte ho a uložte ho v těsně uzavřeném mikrotenovém sáčku nebo krabičce do mrazáku. Velice snadno ho v této formě využijete na mnohé pokrmy nebo jejich dochucení.

