Někdy se urodí, jindy ani ťuk. Letos se však sklizeň hroznů v některých oblastech velmi vyvedla a teď je potřeba ovoce zpracovat. Víte, co všechno se dá s hrozny udělat?

Sklidili jste hrozny vlastní práce?

Urodilo se vám a na révě máte několik krásných hroznů? Když se sklizeň povede je to vždycky skvělý pocit a také úspěch, že se vám podařilo všechnu práci během roku proměnit z pozitivní výsledek. Nicméně záhy vystřídá nadšení další práce. Hrozny sice můžete jíst čerstvé, ale také je můžete mnoha zajímavými způsoby zpracovat.

Přípravu tradičního džemu z hroznů vám představí autoři tohoto příspěvku z YouTube kanálu Country Live Vlog. Na tomto kanále najdete spoustu zajímavých videí, která mají jedno společné. Pocházejí z neuvěřitelně malebného rurálního Ázerbájdžánu. Ač jede o zdánlivě nezáživný život na venkově, autoři si dali velmi záležet na tom, aby jej vykreslili v těch nejlepších barvách a také nejkrásnějších kulisách v podobě Velkého Kavkazu. Prostě radost pohledět.

Co s hroznovým vínem?

Když se řekne hrozny, napadne nás jako první burčák nebo rovnou víno, ale je to ho daleko víc. Z hroznů samozřejmě můžete lisovat čerstvou šťávu, ale navíc se dají zavařit, kandovat, usušit, zkvasit na ocet, svařit na sirup nebo želé a jistě je výčet ještě delší. Pokud tedy máte hrozny, směle se pusťte do práce a jeden nebo několik receptů vyzkoušejte.

Šťávu lze rozhodně lisovat. V domácích podmínkách je ale dobré nejen získat šťávu, ale také ji zavařit, aby se nekazila.

Postačí vám postačí hrnec, do kterého dáte očištěné a omyté kuličky, zalijete je vodou jen tolik, aby byly hrozny ponořené ve vodě. Obsah hrnce zahřejete a povařte asi 20 minut. Rozmixujte ponorným mixérem, sceďte přes plátýnko v dejte zpět do hrnce. Oslaďte podle chuti a zahřejte na 90 °C. Stáhněte lžicí pěnu a plňte do sterilizovaných sklenic. Pro jistotu ještě nechejte zavařit na alespoň 15 minut. Tímto způsobem nezačne šťáva kvasit a vydrží vám v chladu klidně po celý rok.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Tentoučká vrstva ovoce bude rychleji schnout.

Ovocná kůže z hroznového vína

Hrozny se dají samozřejmě sušit na rozinky, ale k tomu je rozhodně nutná sušička a navíce jsou rozinky běžně k dostání a je to trochu škoda použít vaše vlastní hrozny na něco tak obyčejného. Nicméně neobyčejná je takzvaná ovocná kůže, respektive dužnina ovoce sušená v tenké vrstvě, která poslouží jako zdravé mlsání pro děti.

Na kilo hroznů budete potřebovat 2/3 hrnku cukru. Každou kuličku zmáčkněte, aby se uvolila slupka od dužniny. Dužninu i s pecičkami dejte do hrnce a slupky si schovejte. Pomalým vařením na mírném žáru rozvařte na kaši, ideální konzistenci poznáte podle toho, že se semínka začnou oddělovat. Přichystejte si cedník a takto vzniklé pyré přepasírujte, abyste se zbavili i peciček.

Do této kaše z dužniny vraťte zpět slupky a také cukr. Ponorným mixérem rozmixujte najemno a pak zredukujte na mírném žáru. Kaše zhoustne a za zhruba 20 minut bude připomínat povidla. Následně si připravte plech vyložený pečicím papírem a dejte na něj část kaše a roztáhněte ji po celém papíře, aby vytvořila velmi tenkou vrstvu. Sušte v troubě na 60 °C několik hodin, zhruba 5 dokud není kůže pružná a pevná.

Domácí gumoví medvídci z hroznů

Skutečným bonbónkem na závěr je výroba gumových medvídků. Mohou to být samozřejmě jakékoli jiné tvary, ale pokud byste toužili po medvídcích silikonové formy jsou na internetu k mání. Na výrobu budete potřebovat jen stoprocentní šťávu, med a želatinu.

Konkrétně na hrnek šťávy z hroznů použijte balíček cukrárenského želé na bázi agaru a případně lžíci medu. Na balíčku želé je napsané, že je na 500 ml tekutiny, nicméně to platí při přípravě třaslavého čirého želé třeba na dort. Gumídci musí být pevnější, proto použijte tuto želatinu jen na 250 ml šťávy.

Veškeré ingredience je třeba promíchat, zahřát směs na mírném žáru a těsně před varem stáhnout z plotny. Pak už jen stačí plnit do formiček a nechat ztuhnout v lednici.

