Jak zpracovat malá rajčata? Unikátní způsob marinování zachová jejich chuť

Rajčat není nikdy dost! Zpracujte je po italsku a zažijete středomořskou atmosféru doma i v zimě. Je to geniální způsob, jak zpracovat zejména malá rajčata.

Nikdo jiný toho neví o rajčatech tolik, co Italové! Dala by se říci, že pomodoro, tedy rajče, je jich národní zeleninou. Najdete ji v různých formách v italských rendlících, talířích či miskách. A tato jejich zelenina vždycky vypadá báječně. Dokonce i v zimních měsících, kdy nabídka rajčat stagnuje a místní si musejí vystačit ze zásobami z vlastních zdrojů. Trendem je totiž zavařování s udržením a rozvinutím chutí. O co jde?

Na videu najdete recept na zavařování cherry rajčátek:

Rafinovaná a pikantní lahůdka z rajčat

Na tuhle lahůdku použijte 300 g cherry rajčátek. Překrojte je napůl a rozložte (řeznou stranou vždycky vzhůru) do sušičky na ovoce. Nechte je tam osm hodin a máte hotovo! Pokud sušíte rajčata v troubě, navolte teplotu 140° C a rajčata sušte 6 hodin. Tepelně upravená rajčata pak navrstvěte do skleniček se 2 snítkami tymiánu a rozmarýnu. Přisypte i sušenou bazalku, oregano, 2 stroužky česneku a trochu soli. Vše zalijte olivovým olejem a pečlivě zavíčkujte. Zavařeninu nechte 24 hodin odstát v chladu a spotřebujte do 1 měsíce.

Sušená rajčata dodají šmrnc vaší pizze či těstovinám. Zdroj: Profimedia

Marinovaná rajčata se skořicí

Zhruba 1 kilo rajčat omyjte, osušte a podélně rozpulte. Na pánvi rozehřejte 5 lžic olivového oleje a orestujte na něm 6 nasekaných stroužků česneku. Máte hotovo? Pak přidejte ještě rajčata, celou skořici, 3 bobkové listy, 1 kuličku zeleného pepře, 1 větvičku nasekaného rozmarýnu, lístky tymiánu a trochu soli. Vše opatrně smíchejte a restujte zhruba 5 minut. Hotovou směs nadávkujte do zavařovacích sklenic, přihoďte do každé z nich ještě jeden bobkový list a snítku tymiánu. Lahůdku skladujte v chladu. Po otevření uložte do lednice a spotřebujte zhruba do 1 týdne.

Cherry rajčata ve skle se vždycky vyplatí. Zdroj: Profimedia

Jak využít rajčatovou mňamku:

Směs rajčat vám bude chutnat na opečeném toastu či topince. Tuhle „rychlovku“ můžete použít i jako občerstvení k vínu.

Směsi jsou výborné třeba i k těstovinám, knedlíkům a masu.

Zdroje: www.lidovky.cz, primainspirace.cz