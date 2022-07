Jak zpracovat ostružiny: Luxusní ovocné placičky a další triky našich babiček

Nemůžete odolat báječným plodům ostružin a máte jich doma plný košík? Naše babičky byly zvyklé zpracovat vše do poslední bobulky, dělejte to také tak. Máme pro vás tipy, jak ostružiny snadno a rychle zpracovat.

Bohužel ostružiny, stejně jako jejich červené příbuzné maliny v lednici příliš dlouho čerstvé nevydrží. Jejich rychlé zpracování je tedy nutností. Nejzdravější je samozřejmě konzumovat ostružiny čerstvé, hodí se do jogurtu, ovesné kaše, ozdobte nimi zmrzlinu, přidejte je do ovocného salátu. Ideální je rozmixovat je společně s jinými druhy ovoce v chutné smoothie.

Lahodný džem

Pokud vám stále ostružin neubývá, nezbývá nic jiného, než je zpracovat tepelně. Připravují se z nich likéry a sirupy, nejčastěji však džemy buď čistě ostružinové, anebo se kombinují s jiným ovocem a vznikají tak zajímavé příchutě, například ostružinový džem s jablky, s hruškami a ořechy, s levandulí nebo s rybízem či černým bezem. Ostružiny jsou i skvělou ingrediencí pro sladké moučníky - ovocné chlebíčky, bábovky či rychlé buchty na plech.

Zamrazte je

Jako jiné drobné ovoce i ostružiny můžete zamrazit pro pozdější použití. Jak zabránit, aby se vám k sobě plody neslepily do jedné hroudy? Nejprve je rozložte na tác a nechte je takto dvě hodiny zmrazit. Poté je nasypte do plastových sáčků či krabiček a dejte do mrazáku. Vydrží vám tam až půl roku. Menší plody ostružin vhoďte do tvořítka na led a zalijte vodou. Hodí se do osvěžujícího letního nápoje, třeba s citronem a mátou.

Ovocné sušené rolky jsou oblíbené. Zdroj: Profimedia

Sušené placičky

Co takhle zkusit ostružiny usušit teplem? Naše babičky to tak dělaly, i když neměly k dispozici moderní sušičky ovoce. Oblíbené byly ovocné placičky, říkalo se jim i kůže, a to podle konzistence, kterou získaly po usušení. Dnes je módní usušené placičky rolovat a rolky pak skladovat ve sklenicích. Výhodou takového zpracování je, že spotřebujete větší množství ovoce a můžete se tak rychle a najednou zbavit nadúrody.

Ostružinové placičky chutnají skvěle. Zdroj: Profimedia

Do sušičky

Nejprve ovoce rozmixujte, pokud byste chtěli hodně jemnou směs, musíte ji ještě propasírovat přes plátýnko nebo jemné sítko. Rozmixovanou směs rozprostřete do sušičky ovoce. Vrstva by měla být ve středu silná asi 3 mm, na okrajích asi 5 mm. Sušící režim nastavte na asi 50 °C a sušte 6 až 12 hodin, záleží na tom, jak zralé ovoce bylo. Placka je suchá, když se jí dotknete a ona nebude lepit. Nesmí na ní být žádná vlhká místa.

V troubě

Chcete připravovat sušené ovocné placky v troubě? Rozetřete směs na pečicí papír a sušte při 80 °C. Dvířka trouby by měla být trochu pootevřená, aby vlhkost měla kudy odcházet. Dobře usušená placka je pružná, stejně jako kůže, a neláme se. Placku můžete buď složit nebo ji natrhat na pruhy a srolovat do ovocných roliček.

Rozmixovanou směs rozetřete na pečící papír. Zdroj: Profimedia



