Vitamínové ruličky a domácí kapsičky: Nejlepší způsob, jak zpracovat ovoce

Víte, jak dokonale a chutně zpracovat nadměrnou úrodu ovoce ze zahrady? Nemusíte jen péct koláče a letní dezerty. Buďte originální! Uvidíte, že sklidíte úspěch.

Samozřejmě je jasné, že první sklizené kousky ovoce a zeleniny většinou každý z nás zkonzumuje čerstvé, okamžitě po utržení. Ovšem s přicházejícím krásným počasím ovoce začíná plodit čím dál rychleji a vydatněji. Máme pro vás pár bezva tipů, jak můžete ovoce zpracovat.

První sklizené kousky ovoce a zeleniny většinou každý z nás zkonzumuje okamžitě po utržení. Zdroj: shutterstock.com

Vitamínové ruličky plné zdraví

Budete potřebovat sezónní zralé ovce, které můžete i různě kombinovat a určovat si tak předem i jejich příchuť. Můžou být jak sladké, tak kyselé. Jako dochucovadlo si můžete zvolit například med či jakýkoliv přírodní sirup.

Nejprve rozmixujte omyté ovoce na jemné pyré, vylijete ho na plech vyložený pečicím papírem nebo kuchyňskou silikonovou podložku do výšky 3 až 4 mm. Následně vše vložte do trouby a nechte při teplotě 40 až 45 °C pomalu sušit. Jakmile hmota ztuhne, nechte ji chvilku vychladnout do té chvíle, než půjdou z podložky stáhnout ovocné pláty. Ještě teplé je rozkrájejte a stočte do úhledných roliček, které můžete následně dozdobit například stužkou. Můžete je i skladovat v dobře utěsněné nádobě.

Dětské vitamínové kapsičky

Neutrácejte za oblíbenou pochoutku dětí v obchodě a vyrobte si zdravější domácí verzi. Postupem času se klasické ovocné přesnídávky přemístily ze skleniček a kelímků do praktických potravinových kapsiček, z nichž je děti s oblibou sají. Možná jste však nevěděli, že se dají pořídit za pár kaček prázdné, a navíc je možné je opakovaně naplnit. Z přebytečného ovoce uvařte 100 % domácí ovocnou přesnídávku bez jakékoliv chemie a máte po ruce tu nejlepší zdravou svačinku.

Asijským hitem jsou želé koule

Tato asijská pochoutka je v tamních krajích velice oblíbená, a navíc ozdobí každou letní party, protože vypadá velice efektně. Budete potřebovat tvořítko na led, ideálně s kulovitými mističkami. Nejprve do něho nalijete zhruba do jedné třetiny rozehřátou želatinu a necháte ji vystydnout.

Doprostřed každého želé vložíte kousek ovoce, rozehřejete zbylou želatinu a dolijete ji po horní okraj ledové nádoby. A jestli chcete být originální, podávejte koule na špejli jako špíz nebo jako jednohubku s ozdobným držátkem.

Výrobou zdravého a osvěžujícího nápoje z čerstvého ovoce snadno zužitkujete jakýkoliv nadbytek zralých plodů. Zdroj: shutterstock.com

Čerstvé smoothie

Výrobou zdravého a osvěžujícího nápoje z čerstvého ovoce snadno zužitkujete jakýkoliv nadbytek zralých plodů. Je to rychlé, obzvlášť pokud vlastníte smoothie mixér. Budete si moci připravit drink podle vlastní chutě a bude plný vitaminů, minerálů a vlákniny.

