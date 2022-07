Přerostlé cukety: Jak je ještě skvěle využít? Polévka, pomazánka i ajvar

Sezóna cuket je v plném proudu. Stačí je nechat na zahrádce pár dnů bez povšimnutí a přerostou. Pokud je to i váš případ, poradíme, jak je rychle a skvěle zpracovat.

I když se u nás dnes cukety běžně pěstují, ne každý tuší, jak je zpracovat jinak než nastrouhat a upéct z nich sladkou buchtu. Cukety jsou velmi oblíbené například v italské kuchyni, tam se však na rozdíl od nás používají cukety malého vzrůstu a zpracovávají se i cuketové květy.

Jana Štěpánková a cuketová osvěta

Osvětu do cuketové gastronomie přinesla v 90. letech herečka Jana Štěpánková, která tuto zeleninu s oblibou pěstovala. Když se objevila na televizní obrazovce v pořadu Receptář, kde zveřejnila, jak jsou cukety úžasné a jaké mají v kuchyni široké využití, diváci ji zavalili dopisy, aby jim poradila, co mají s nadúrodou dělat. Herečka jim vyhověla a v roce 1994 vydala svou cuketovou kuchařku s názvem „Tak tady jsou ty slíbené recepty na cukety, paní Ehmová”, která měla obrovský úspěch a dodnes se prodává. Pokud i vy netušíte, co z cuket dobrého a chutného uvařit, zkuste naše recepty na polévku, pomazánku a ajvar.

Krémová cuketová polévka

Cuketová polévka. Zdroj: Shutterstock

Suroviny:

500 g cukety

1 větší cibule

2 stroužky česneku

1 lžíce másla

2 lžíce olivového oleje

700 ml zeleninového vývaru

sůl a pepř

200 ml smetany na vaření

300 g čerstvého nebo mraženého hrášku

citronová šťáva

hrst slunečnicových semínek

2 hrsti čerstvého koriandru

30 g strouhaného parmazánu

Postup:

Cuketu oloupejte, nakrájejte na větší kostky, cibuli a česnek také oloupejte a nakrájejte nahrubo. V hrnci zahřejte máslo a olej, nechte zpěnit cibuli, poté přidejte cuketu, opékejte asi 5 minut a poté na minutu orestujte česnek. Vše zalijte vývarem, osolte, opepřete a vařte asi 10 minut dokud nebude cuketa měkká.

Přilijte smetanu, hrášek, zakápněte citronovou šťávou, přidejte cuketovou slupku a vařte asi 2 minuty. Mezitím nasucho opražte slunečnicová semínka.

Následně polévku rozmixujte tyčovým mixérem dohladka. Přidejte nahrubo nasekaný koriandr, promixujte, osolte, opepřete, přidejte citronovou šťávu dle chuti. Podávejte posypané semínky a strouhaným parmazánem.

Cuketová pomazánka

Cuketová pomazánka. Zdroj: Shutterstock

Suroviny:

200 g cukety

150 g cottage sýru

1 stroužek česneku

hrst petrželky

1 lžíce olivového oleje

2 lžíce strouhaného parmazánu

sůl a pepř

Postup:

Cuketu omyjte, podélně rozkrojte a vydlabejte semínka. Poté ji nastrouhejte nahrubo, dle chuti osolte, promíchejte a nechte asi půl hodiny okapat na cedníku. Pak cuketu propláchněte a vymačkejte z ní veškerou vodu.

V misce ji pak smíchejte s cottage sýrem, prolisovaným česnekem, nasekanou petrželkou, parmazánem a zakápněte olejem. Osolte a opepřete dle chuti. Podávejte s chlebem či opečenou bagetkou.

Ajvar z cuket

Cuketový ajvar. Zdroj: Shutterstock

Suroviny:

1 lžíce slunečnicového oleje

2 vetší cibule

8 stroužků česneku

2 kapie

5 masitých rajčat

5 lžič rajčatové passaty

5 lžic worcesterské omáčky

150 ml červeného vinného octa

1 sáček koření k nakládání okurek

125 g krupicového cukru

Postup:

Cibuli a česnek oloupejte. Cibuli nakrájejte na osminky, česnek utřete. Cuketu nastrouhejte nahrubo, papriky a rajčata pokrájejte na menší kousky. Cibuli a česnek orestujte ve větším hrnci na rozehřátém oleji. Pak přidejte zeleninu a nechte dusit. Občas promíchejte.

Mezitím připravte zálivku smícháním koření, octa, cukru a worcesteru. Nechte asi 10 minut odstát. Před použitím zálivku slijte přes sítko, aby v ní nebyla žádná semínka.

K zelenině do hrnce přidejte passatu, zálivku a povařte asi 10 minut. Občas zamíchejte.

Poté hotový ajvar naplňte do suchých a čistých sklenic. Sterilujte v troubě při 80 °C asi 40 minut.

