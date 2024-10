Ne všechna rajčata dozrají, ale nevadí to. I z těch zelených, nedozrálých se dá připravit řada zajímavých dobrot. Zkuste třeba recept na tento vychytaný zelený kečup!

Co se zelenými rajčaty?

A jaká byla sezona rajčat u vás? Pomalu, ale jistě se sezona blíží ke konci a na některých rostlinách stále visí několik rajčat. Dozrají? Máte-li spoustu zelených rajčat, která jsou dobře vyvinutá, můžete se pokusit o jejich dozrání také mimo rostlinu. V krabici nebo míse s jedním jablkem nebo banánem ještě některé kousky zrůžoví a snad i dozrají.

Pokud máte ale v hrsti zajímavé recepty na zpracování zelených rajčat, nemusíte se o dozrání ani snažit, skliďte zelená rajčata a připravte z nich jam, čatní nebo třeba lahodný domácí kečup. Právě o domácím kečupu ze zelených rajčat si povíme.

S omáčkami to u vás není snadné, ale nakládaná zelenina je oblíbená a hned pryč? Zkuste třeba kvašená zelná rajčátka podle tohoto video receptu. Tento a další příspěvky pro vás připravili na svém YouTube kanálu Lesomilovi.

Jíst nebo nejíst zelená rajčata?

Nejsou náhodou zelená rajčata jedovatá? Více méně ano. Je to zelenina, jejíž zelené plody, ale i části rostliny obsahují tomatin. Obsah tomatinu se nicméně snižuje dozráním plodů, a proto vůbec nevadí, pokud si dáte mísu rajčatového salátu. Navíc se ale také snižuje tepelnou úpravou, a proto se hodí uvařit ze zelených rajčat čatní, kečup nebo třeba nějakou jinou dobrotu.

V každém případě je dobré vědět, že produkty ze zelených rajčat mohou být „těžké do žaludku“. Proto se doporučuje s porcí to nepřehánět, a to platí především při konzumaci těchto potravin dětmi. Nicméně tyto potraviny čili džemy, omáčky a další jsou staré recepty, které prověřily generace gurmánů před vámi.

Zelený kečup? Připravíte ho takto

Příprava kečupu ze zelných rajčat není nijak náročná, ale samozřejmě si chvilku počkáte, než veškerou zeleninu poctivě rozvaříte. Pokud si chcete také trošku zaexperimentovat s chutěmi, můžete zeleninu upéci v klasické nebo horkovzdušné troubě.

Klasický recept na kečup ze zelených rajčat nicméně vypadá takto. Na přípravu budete potřebovat 1 kg zelených rajčat, 350 g oloupaných a jádřinců zbavených jablek, 1 větší cibuli bílou nebo červenou, 50 g bílého nebo hnědého cukru, 100 ml octa, 20 g soli a zhruba půl lžičky hořčičného semínka, celého pepře a nového koření.

Ocet krátce povařte s kořením a nechte stát na lince. Připravte si ale sítko, abyste mohli později snadno scedit kuličky koření.

Začněte tím, že si jablka, cibule i rajčata nakrájíte na kousky a rozvaříte na kaši. Jak už bylo řečeno, můžete je i péci cca 30 min na 180 stupňů na sucho nebo potřísněné troškou olivového oleje. Zeleninu je třeba rozmixovat nebo propasírovat, aby vznikla velmi jemná kaše.

Do kaše přidejte cukr a sůl a zahřívejte je na mírném žáru, dokud se nerozpustí. Přilejte také scezený ocet a vařte dál, dokud směs nebude dostatečně hustá.

V okamžiku, kdy jste s konzistencí kečupu spokojení, připravte si sterilizované sklenice s víčky a horký kečup jimi naplňte, otřete hrdla a uzavřete. Sklenice otočte dnem vzhůru a takto skladujte. Pokud se obáváte o trvanlivost a děláte také větší množství kečupu, můžete jej ještě navíc sterilizovat dalších 20 minut zhruba na 85 °C.

