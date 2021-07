Jak chytře zužitkovat banány, které už jsou hnědé a nechce se vám je jíst

I když nejsou banány místní, jsou velmi oblíbené, a to od raného mládí, protože se výborně hodí do dětských jídel a jako nenáročná přesnídávka. Banánů je obrovské množství druhů a i chuťově se liší. Pro nás bude důležité, že se dobře hodí do sladkých jídel a do pečení, kde přávě ty velmi přezrálé, lze výborně zužitkovat. Banánům sluší skořice, hnědý cukr, melasa, ale také datle a ořechy.

Použijte banán do sladkého sendviče

Když jsem o banánech v sendviči slyšela prvně, na chvilku jsem zaváhala. Ale co. Když sousedovic kluk touží po sendviči s banánem, proč ne! Obyčejný toustový chléb můžete mírně opéct, ale nechceme sušenku. Měl by zůstat vláčný alespoň vevnitř. Jeden krajíc pokryjte banánem nakrájeným na půlcentimetrové plátky a druhý potřete oblíbenou nekyselou marmeládou. Plátky toustového chleba spojte a rozkrojte na trojúhelníky. Banány takto použité, mohou být mírně přezrálé, ale musí ještě držet tvar.

Nejchutnější jsou plně vyzrálé banány. Do pečení jsou přezrálé ještě lepší. Zdroj: Shutterstock.com / PTstock

Přezrálé banány se hodí výborně do lívanců

I blátivé banány lze dobře zužitkovat a usmažit třeba lívance. Těsto na lívance si většinou nepamatuji. Ale vím, že jde v podstatě o těsto na palačinky, které je malinko hustší a obsahuje trošku prášku do pečiva. Rozmačkané přezrálé banány, ale také nastrouhaná zhnědlá nebo nepěkná jablka, lze do takového těsta přidat a se špetkou skořice a troškou citronové nebo pomerančové kůry usmažíte vynikající lívance.

Pro ty, kteří neradi experimentují, jsem našla recept.

Budete potřebovat následující suroviny:

1 a půl hrnku mouky

2 polévkové lžíce cukru

2 a půl kávové lžičky prášku do pečení

špetku mleté skořice

2 přezrálé banány nebo nastrouhaná jablka

1 hrnek mléka

2 velká vejce

citronovou nebo pomerančovou kůru na ovonění

trošku oleje na smažení

Těsto by mělo být malinko hustší než na palačinky. Na mírném ohni začněte smažit spíš malé lívance, a když vám to půjde dobře, klidně udělejte větší. Nejlepší jsou ještě teplé. Studené jsem nezkoušela, ještě nikdy se nestalo, že by se banánové lívance nesnědly hned.

Banánovo jablečné lívance si ozdobte podle fantazie, třeba i medem a ořechy. Zdroj: MSPhotographic / Shutterstock.com

Klasický banánový chlebíček je nuda

Ne tak docela. Napřed jsem byla překvapená, jak často cizinky z mého okolí banánový chlebíček pečou a jak obrovské množství receptů existuje. S nadšením jej peču také, ale po čase se mi trošku přejedl a zevšedněl. Našla jsem ale složitější, výbornými surovinami prošpikovaný chlebíček, který mi naprosto učaroval. Postup je klasický. V jedné misce se promíchají suché suroviny ve druhé tekuté a pak se spojí v těsto. Ve vymazané moukou vysypané formě se chlebíček peče zhruba 55 minut na 180 °C. Určitě jej ale propíchněte, abyste si byli jistí upečením středu. Každá forma je trošku jiná tvarem i materiálem.



Na banánový chlebíček s datlemi a ořechy budete potřebovat:

1 hrnek celozrnné mouky

½ hrnku bílé polohrubé mouky

2 lžičky prášku do pečení

1 lžičku mleté skořice

¾ lžičky jedlé sody

špetku soli

2 velká vejce

1 hrnek rozmačkaných přezrálých banánů

1 hrnek nadrobno nakrájených vypeckovaných datlí

½ slunečnicového nebo podobného oleje

vanilkový lusk, vanilin nebo pár kapek esence

¾ nadrobno nasekaných vlašských nebo jiných ořechů

Už víte, který recept vyzkoušíte? Nebojte se nových chutí. Mohou vás velice příjemně překvapit.