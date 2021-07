Jak zužitkovat přebytky rybízu, aby s tím bylo co nejméně práce a nejvíce užitku

Rybízová sezóna je v nejlepším. Máte raději černý pikantní nebo kyselejší červený? Nebo snad máte bílý? Pokud se vám rybíz urodil, určitě přemýšlíte o tom, co s ním. Jak rybíz zužitkovat, abychom nestrávili v kuchyni mládí?

Rybízová klasika už trošku nudí

Rybízový džem nebo bublaniny všichni známe. Džem je sice velmi kyselý, ale výborný do slaďoučkého vánočního pečiva. Recepty na šťávu nebo sirup jsou neobyčejně jednoduché, ale dobře známe. Hodí se výborně na palačinky, zmrzlinu nebo jogurt. Nebylo by tam ale něco zajímavějšího? Možná, že ano. Co takhle drobenkový dezert, rybízový gin nebo ovocná omáčka čili coulis? Dáte si?

Rybíz i jiné ovoce použijte podle chuti. Zdroj: Lyudmila Mikhailovskaya / Shutterstock.com

Anglický rybízový drobenkový dezert

Drobenkové dezerty nejsou koláče. Jde vlastně o ovoce, které jen posypané drobenkou. Takže drobenka nasákne většinu šťávy. Po upečení se rozpadá a jí se tedy spíš lžičkou. Pokud chcete drobenkovým dezertem potěšit i návštěvu a konzistence se vám nezdá vhodná k naservírování. Vložte několik lžic dezertu do čiré sklenice, ozdobte šlehačkou a mátovým lístkem. Bude vypadat sofistikovaně, i když vy se do něj nespíš pustíte už zapékací misce.

Jednoduchá drobenka podle mojí prababičky sestává z másla, cukru a hladké mouky o stejných poměrech. Na drobenku budete potřebovat jeden hrnek moučkového cukru, hladké mouky a másla. Drobečky musí dobře držet a být spíš sušší. Angličané často nahrazují část mouky ovesnými vločkami a výborně to funguje.

Na dno zapékací mísy nasypte směs zhruba půl kila ovoce, hrnku cukru a polévkové lžíce škrobu. Rovnoměrně posypte drobenkou a nechte péct na 225 stupňů Celsia po 20 minut.

Nejjednodušší ze všeho je rybízová omáčka

Ovocná omáčka neboli „coulis“ se hodí na všechno sladké a dobře se pojí i se slaným, například se sýry. 250 g rybízu vaší volby smíchejte v rendlíku s 50 g cukru, vodou, případně vanilkovým cukrem. Suroviny svařte, pět minut úplně postačí. Vychlazené přepasírujte přes síto a uchovejte v uzavíratelné nádobě v lednici. Použijte ji podle fantazie, třeba do pohárů a domácích mražených nanuků.

Co se nejvíc hodí k létu? Domácí zmrzlina z ovocných omáček. Zdroj: Jíme zdravě s Fitrecepty / Barbora Kravková - Barbora Hlubučková - Petr Novák

Zkoušeli jste někdy rybízový gin?

Z rybízu, stejně jako z každého jiného ovoce, se dá udělat i alkohol. Nachystejte si 25l demižón, cukr a kila ovoce. Ale ne! Není potřeba zkoušet rybízové víno, nebude potřeba ani pálit ovocný mač. Rybízem si můžete alkohol jen dochutit, ale bude to něco extra! Rybíz a gin v poměru 2:5 nalijte do uzavíratelné nádoby. Ovoce mírně pomačkejte, aby prasklé kuličky lépe pustily šťávu. Nechejte máčet alespoň jeden měsíc. Poté sceďte ovoce, aby gin zůstal co nejčistší. No a pak nezbývá než naplánovat nějaké pěkné posezení s přáteli a novinku jim představit.

Zdroje:

https://www.dansukker.co.uk

https://www.diversivore.com