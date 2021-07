Je vám líto zbylých přezrávajících třešní? Chytré triky, jak je zužitkovat

Období třešní za blůzkou i v košíku končí. Mezi posledními sklizenými plody je čím dál víc těch, které už nejsou pěkné na pohled. Co s přezrálými třešněmi? Máte vlastní tipy jak je zužitkovat, nebo se necháte inspirovat u nás?

Víte, že třešně léčí?

Třešně nejsou jen moc dobré, jsou také opravdu zdravé. Plody jsou bohaté na minerály a vitamíny, z nichž rozhodně stojí za zmínku hořčík, železo, jód, fosfor, vápník. A vitamíny A, P, C, E i B. Díky spojení vlastností všech svých nutričních hodnot pomáhají čistit játra, ledviny a krev. Působí pozitivně i na zažívací a vylučovací systém. O třešních se začíná uvažovat i v léčbě cukrovky. Z tohoto až překvapivě bohatého výčtu plyne, že přes vysoký obsah cukrů, jsou vyloženě zdravé a v podstatě dietní.

Zpracujete třešně okamžitě k rychlé spotřebě

Využijte posledních třešní a udělejte si „smoothie“. Určitě jste se s tím to pojmem už setkali. Jde v podstatě o hustý nápoj z jogurtu s různými příchutěmi, podle použitého ovoce. Takové smoothie se dá ale také připravit jako vydatná snídaně nebo rychlá svačinka, podle toho, co přidáte. A tak se často stane, že jogurt je nahrazen kefírem nebo rostlinnými mléky a na hustotě a vydatnosti získá díky ovesným vločkám, semínkům a dalším velmi chutným ingrediencím. I na třešňové smoothie existuje mnoho receptů, a každý je skvělý!

1 a půl hrnku vypeckovaných třešní rozmixujte společně s ¾ hrnkem řeckého jogurtu, jedním banánem a 1 a půl hrnkem ovocné šťávy. Do receptu dobře hodí džus z třešní, jablečný nebo hroznový. Podle potřeby přislaďte a pokud toužíte po letním studeném osvěžení, alespoň některou se surovin předem zmrazte.

2 hrnky vypeckovaných třešní nasypejte do mixéru společně s 1 hrnkem mladého špenátu, lžicí chia semínek a jeden a půl hrnkem mandlového mléka. Pokud chcete nápoj ještě malinko ovonět a vypíchnout mandlové mléko, přidejte i trošku mandlového extraktu. Tento recept je vhodný i pro vegany. Můžete vyzkoušet různá rostlinná mléka i malé množství zelených lístků řepy nebo kapusty.

Zmrazte je a užijte si třešňové léto ještě o chvíli déle

A co dál. Smoothie jste vycucli raz dva, ale pořád na vás kouká mísa plná třešní? Udělejte zmrzlinu. Jen takovou jednoduchou do tvořítek pro děti. Pokud váz zaujalo některé smoothie, klidně udělejte velké množství a přidejte trochu cukru, stévie nebo třeba vysoce sladivého čekankového sirupu, který je zcela bez kalorií. Zmrazením se totiž všechny chutě trochu utlumí a sladká chuť je opět trošku probudí.

Zpracovat třešně nebo višně?

Co takhle sušení? Samozřejmě i třešně lze sušit. Ale osobně je považuji za mdlé a bez chuti v porovnání s jejich kyselkavými až trpkými příbuznými višněmi. Višně je rozhodně dobré sušit! Podobně to vnímám i u marmelády. Marmeláda z třešní je chutná, ale višňová je prostě výraznější a zajímavější.

Nezbývá než zpracovat třešně na povidla

U nás doma je to poslední řešení. Třešňová povidla není potřeba sladit a ani jinak konzervovat. Pokud poctivě odpaříte vodu, nebudou se kazit. Třešně se vypeckují, do začátku se přidá jen pár lžic vody a za dlouhého vaření na mírném ohni po dobu několika hodin z nich odpařujeme vodu. Přesně tak, jak ve své podzimní knížce odpověděl Krteček kamarádce sýkorce na to, jak se vaří povidla. „Od večera do rána a musí se pořád míchat a míchat, aby se nepřipálila.“