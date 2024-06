Grilování je radost, ale i starost. Pokud nepatříte mezi zkušené „opékače masa“, tady pár tipů, které vám zajistí úspěch u všech jedlíků.

Co si budeme povídat, maso je prostě dobrota. Obzvláště to, které připravíte venku (ať už na zahradě nebo v přírodě) a trpělivě si počkáte, až se pěkně dokřupava opeče. Jenže ouha! Každý druh „flákoty“ potřebuje na své ogrilování jiné podmínky.

Pokud to nebudete respektovat, tak vám hrozí, že plátek navenek bude vypadat hezky, ale při prvním naříznutí zjistíte, že je uvnitř syrové a prakticky nepoživatelné. Jak se takovým faux pas můžete vyvarovat?

Autor videa Je to maso vám prozradí, jaké maso se hodí na grilování. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Hovězí maso chce čas

Jste netrpěliví? Pak hovězí maso není pro vás to pravé ořechové. Pokud si ale na svou pečínku počkáte, pak určitě volte raději uzrálé a prorostlejší kousky. Dobrou volbou je třeba nízký a vysoký roštěnec, svíčková nebo květová špička.

Šéfkuchaři a mistři grilu vám vzkazují: Nezapomeňte, že tuk dodává pečínce chuť! Proto pokud chcete steak, určitě sáhněte po tučnější variantě. Díky tomu nebude pak tuhý jako podrážka. Milujete spíše hovězí burgery? Kupte si tučnější hovězí (například z krku) a umelte si ho sami.

Případně si kupte už namleté, ale bez jakýchkoliv pojítek a dochucovadel. Dobrá rada: S kořeněním to nepřehánějte. Stačí jen sůl a pepř. Burgerové karbanátky pak tvarujte rychle, abyste zbytečně neporušili strukturu masa. Váš burger by byl pak zbytečně tuhý a to nechcete.

Drůbeží potřebuje správnou teplotu

Na českých grilech jde o nejčastější variantu. Ale pozor, toto masíčko nesmíte nechat na ohni příliš dlouho, protože se vysuší, ale nepropeče. A takový polosyrový kousek kuřecího pak zavání problémem případně salmonelou! U kuřecího si hlídejte správnou teplotu, která je 79 °C. Využít můžete prakticky všechny části kuřete – od křidýlek, prsíček až po stehýnka!

close info Profimedia zoom_in Na grilování se hodí spíše prorostlejší druhy masa.

Vepřové se hodí na vše

Sázka na vepřové je sázka na jistotu. Na rozdíl od hovězího nemusíte řešit, jestli je maso prorostlé nebo ne. Na grilování je nejlepší krkovice, která má větší obsah tuku a tudíž bývá po grilování šťavnatá. Špatná není ani kotleta… Ta bývá sice libovější a rychleji se vysuší, ale pokud ji namočíte na pár hodin do marinády, pak toto riziko odpadá.

Žebírka jsou nejvíc!

Pro opravdové gurmány je zážitek si ogrilovat vepřová žebírka. Pokud si i vy tento zážitek nechcete nechat ujít, zvolte vysoká žebra s dostatečným množstvím masa, které po ogrilování snadno „opadne“ z kostí.

V poslední době se také hodně používá grilovaný bůček. Ten si můžete připravit na asijský způsob například s marinádou ze zázvoru, česneku, medu, piva a „sójovky“. Uvidíte, že s ním budete mít úspěch!

Candáta si odpusťte

Pokud se rozhodnete „hodit“ na gril ryby, určitě by mělo jít o čerstvé kousky. Proč? Protože rozmrazené poklady z vašeho mrazáku se vám na grilu jistojistě rozpadnou. S rybami při grilování zacházejte jemně.

Stačí jim jemná marináda a otáčení jen jednou… Pokud máte filety s kůží, vždycky nejdříve grilujte stranu s kůží! Nejlepší ryby na gril jsou losos, makrela, pstruh, pražma, mečoun, treska nebo mořské plody. Určitě ale vynechte candáta, který má jemné maso a při grilování se „trhá“.

Co při grilování (ne)dělat:

1) Než maso dáte na gril, nechte ho 30 minut „odpočinout“ při pokojové teplotě.

2) Pro snadné grilování využijte podložky pro zachycení tuku.

3) Pozor: Do masa nikdy nepíchejte vidličkou. Vyteče z něj šťáva a vy pak budete mít „sušáka“.

4) Ogrilované maso nechte několik minut odpočívat, aby se šťáva dostala do všech jeho částí.

5) Pokud máte rádi steaky, kupte si steakové příbory. Nebudete pak s masem na talíři tolik zápasit.

6) Od rozpáleného grilu NIKDY neodbíhejte. Každá minuta je důležitá a škody se pak špatně napravují.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.gustoacademy.cz