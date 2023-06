Nejlepší omáčky a dipy ke grilovanému masu a zelenině. Znáte česnekový toum?

Jeden z důvodů, proč milovat léto, je grilování. Žádné grilované maso ani zelenina se však neobejdou bez pikantní omáčky či lahodného dipu. Inspirujte se těmi nejlepšími!

Domácí BBQ omáčka

Základní grilovací omáčkou je klasická texaská BBQ – bez ní se to neobejde. Hodí se na kuřecí i vepřové maso, jako marináda i jako dip. A s tou domácí se žádná kupovaná nemůže měřit.

450 ml, 35 minut

1 cibule, 2 lžíce rostlinného oleje, 3 stroužky česneku, 85 g třtinového cukru, 2 lžíce rajčatového protlaku, 3 lžíce jablečného octa, 2 lžíce worcesterské omáčky, po ½ lžičce mletého koriandru, mleté hořčice a skořice, po 1 lžičce uzené a sladké papriky, 400 g sterilovaných drcených rajčat, sůl a chilli dle chuti

Cibuli nakrájejte najemno a zpěňte na troše oleje. Přidejte utřený česnek, který nechte rozvonět. Zasypte cukrem, který nechte lehce zkaramelizovat a přidejte protlak a koření, které ve směsi rovněž nechte zasmahnout. Tímto postupným opékáním všechny suroviny pustí maximum chuti. Podlijte octem a worcesterem, pořádně metličkou promíchejte a nakonec přidejte i drcená rajčata. Pozvolna duste asi 20 minut, až omáčka zhoustne. Podle chuti můžete dosolit nebo přidat trochu chilli. Pokud používáte jako marinádu, maso jí během opékání nezapomeňte opakovaně potírat!

Barbecue omáčku využijete jako marinádu i jako dip. Zdroj: Shutterstock

Sladkokyselá omáčka

Do rendlíku dejte 125 g cukru, 50 ml rýžového nebo vinného octa a 50 ml vody a přiveďte k varu. Přidejte 1 prolisovaný stroužek česneku, 1 lžíci chilli omáčky (např. srirachy) a nechte 5–7 minut svařit. Ve 2 lžících vody rozmíchejte 2 lžíce škrobu, přidejte do omáčky, nechte ještě 3 minuty provařit, až omáčka zhoustne.

Bylinkové pesto

150 g zelených bylinek a salátů (např. špenátu, rukoly, bazalky, saturejky, tymiánu, petrželky) dejte spolu se 70 ml panenského olivového oleje, 1 stroužkem česneku, 100 g oříšků či semínek (např. mandlí nebo slunečnice), šťávou a kůrou z ½ citronu či limety, 50 g parmazánu a trochou soli do mixéru a rozmixujte na hrubé pesto. V lednici vydrží i 2 týdny.

Bylinkové pesto můžete připravit skoro téměř z každé zelené bylinky. Zdroj: Profimedia

Rajčatová salsa s koriandrem

200 g zralých rajčat nakrájejte na kousky, přidejte jemně nakrájenou šalotku, hrst nasekaného koriandru a 2 lžíce limetkové šťávy. Podle chuti osolte a opepřete, můžete přidat i kousek chilli papričky, nejlepší jsou uzené papričky chipotle.

Papričky chipotle dodají salse úžasně zauzenou chuť. Zdroj: Oleksandra Naumenko / Foto

Libanonský česnekový dip Toum

Oloupejte 1 velkou palici česneku, stroužků by mělo vyjít asi na ½ hrnku objemu. Dejte jej do mixéru, přisypte 1 lžičku soli a rozmixujte do hladka. Česnek setřete stěrkou ze stěn, za chodu mixéru přidejte 2 lžíce oleje, opět setřete a pak už během mixování pomaličku tenkým pramínkem přilévejte střídavě celkem 1 ½ hrnku oleje a 3 lžíce citronové šťávy. Výsledkem je jemná česneková pěna podobná majonéze.

Toum je česnekový dip z Libanonu, chutnat vám ale bude i na české grilovačce. Zdroj: AtlasStudio / Shutterstock

Zdroj: časopis Receptář