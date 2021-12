Jaký je rozdíl mezi marmeládou a džemem? Zásadní, ale málokdo to ví

Mnoho lidí vůbec netuší, že existuje rozdíl mezi džemem a marmeládou, natož, že je dost zásadní. Pravá marmeláda totiž musí obsahovat alespoň dvacet procent citrusů. Pokud má procento nižší, jedná se o džem.

Máte raději džem nebo marmeládu? Je vám to jedno nebo si myslíte, že je to to samé? Omyl! Evropská unie nám sdělila, že to, co si většina z nás celý život myslí, není pravda. Džem a marmeláda nejsou to samé!

Dle vyhlášky Evropské unie lze za marmeládu považovat pouze produkt z citrusů, jejichž podíl tvoří alespoň 20 %. Za citrusy pak považujeme limety, citrony, grepy, pomeranče či mandarinky. Obecně jinak platí, že marmeláda je hustší a neobsahuje kusy ovoce.

Kvalitní marmelády obsahují pouze ovoce a přírodní konzervanty, takže cukr a citronovou šťávu. Ty fungují zároveň jako dochucovadla, při skladování brání rozvoji nevítaných mikroorganismů a prodlužují trvanlivost.

Nejoblíbenější marmeláda je pomerančová. Klasikou je ta ze sevillských pomerančů, oblíbená především v Británii. Původ pomerančové marmelády je většinou spojován se Skotskem 17. století.

Oblíbené jsou marmelády bez cukru

Velmi oblíbené jsou v dnešní době marmelády bez cukru. Vzhledem k tomu, že v zavařeninách cukr působí nejen jako sladidlo, ale i jako konzervant, neslazené džemy a marmelády snězte co nejdříve. Také kombinujte sladké a kyselé ovoce. Skvělá je například rebarbora s jahodou nebo třeba rybíz s ananasem.

Džem je vyroben z jednoho, ale i více druhů ovoce a toho musí být minimálně 35 %. Pokud má podíl ovoce více než 45 %, říkáme mu výběrový.

Dříve se marmeláda říkalo všemu a bylo jedno, kolik procent ovoce v ní je. Nyní tyto produkty najdeme pod názvem ovocná směs nebo pomazánka. Než něco takového koupíte, mějte na paměti, že tato směs může obsahovat cokoliv.

Zavařeniny můžete ozvláštnit čokoládou či alkoholem

Pokud chcete vyzkoušet něco neotřelého, kupte si zavařeninu s hořkou čokoládou nebo alkoholem. Skvělé jsou zavařeniny například s proseccem nebo třeba kapkou brandy.

Zajímavé je, že toto pravidlo neplatí pro Řecko nebo Rakousko, které si vyjednalo výjimku a může se tam tedy vyrábět marmeláda i z jiného než citrusového ovoce.

