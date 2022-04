Jak vaří vejce Japonci: Mají zvláštní způsob s česnekem a podávají ho k rýži

Vajíčka jsou velmi oblíbeným jídlem snad v každé kultuře. Jsou výživné, zdravé a dají se připravit na mnoho různorodých způsobů. Servírovat je můžete k snídani, obědu i večeři. Zkuste je tak, jak je tradičně dělají třeba Japonci, jistě doma sklidíte úspěch.

Několik důvodů, proč jíst pravidelně vejce

Obsahují vysoce kvalitní bílkoviny s mnoha aminokyselinami.

Jsou bohatým zdrojem mnoha vitamínů a minerálních látek.

Prospěšné omega-3 mastné kyseliny zvyšují vytrvalostní výkonnost.

Patří mezi hlavní zdroje cholinu, který podporuje mozkové funkce.

Antioxidanty lutein a zeaxantin pozitivně ovlivňují zrak.

Díky obsaženému jódu pomáhají zvýšit pocit sytosti, což se hodí během hubnutí.

Patří mezi snadno dostupné a zdravé potraviny.

Mají všestranné využití a jsou jednoduchá na přípravu.

Připravte si několik vařených vajec onsen a servírujte je přímo na rýži do misky. Zdroj: shutterstock.com

Japonská vejce onsen

Vejce jsou častou stálicí jídelního stolu také proto, že způsoby jejich přípravy jsou velmi pestré. Vše záleží na tom, který si zvolíte. Zkuste to i jinak! V Japonsku k tomu potřebují naběračku. Vejce onsen je specialitou japonské kuchyně. Původně se připravovalo v horkých horských pramenech, podle čehož vzniklo i samotné pojmenování. Takto připravené vejce můžete servírovat k snídani ochucené pažitkou a holandskou omáčkou. Ovšem skvěle se hodí i do zeleninových salátů, k opékaným toustům nebo i do vařených pokrmů.

Pojďte na to!

K přípravě tohoto neobvyklého jídla potřebujete hlubší pánev nebo hrnec s vodou a naběračku. Z přísad si připravte vejce, sůl a koření dle chuti. Nejprve nalijte vodu do pánve do výšky cca asi 3-4 cm a rozpalte ji. Do naběračky rozklepněte jedno vejce a ponořte ji do varné pánve. Nesmí vám do naběračky natéct žádná voda, to si ohlídejte. Jakmile vejce zcela zbělá, většinou už po 10 vteřinách, dávejte naběračku pomalu hlouběji do vody a ponořte jej celé ještě na pár minut do vody. Pokud máte rádi vejce uvařená naměkko, držte jej v naběračce 1,5 až 2 minuty. Poté je vyndejte z vody, osolte, přidejte koření a máte hotovo.

Vejce onsen s česnekem a rýží

Dejte si vařit oblíbený druh rýže a na pánvi si rozehřejte sezamový olej. Opražte v něm nakrájené plátky česneku dozlatova, jen pozor, je to rychlé. Česnek se vám nesmí spálit, měl by hořkou chuť. Připravte si několik vařených vajec onsen a servírujte je přímo na rýži do misky. Můžete jej nechat buď vcelku, nebo ho můžete rozříznout, žloutek z něj bude krásně vytékat. Nakonec vše přelijte horkým olejem s česnekem a dozdobte šikmo pokrájenými stonky jarní cibulky.

Japonská vejce můžete servírovat i v hlubší misce společně s vývarem. Zdroj: shutterstock.com

Tip na závěr

Japonská vejce můžete servírovat i v hlubší misce společně s vývarem, pár lžičkami sojové omáčky, 1 lžící sladkého japonského rýžového vína mirin a obložené bambusovými výhonky restovanými na sezamovém oleji.

