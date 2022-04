Japonské omeletky jsou podobné našim bramborákům. Jsou skvělé a zdravější

Odlehčete stravu a zkuste něco nového! Vyzkoušejte japonské omelety, které si můžete udělat pokaždé jinak a nebude vám po nich těžko.

Pikantní japonské palačinky jsou naprosto vynikajícím pouličním jídlem, které je výživné a zdravé. Jsou tedy i vhodnou volbou pro dietní stravu, když se chcete zbavit nějakého toko kila navíc. V případě, že patříte mezi milovníky českého bramboráku, propadnete chuti i této asijské pochoutky.

Říká se jim okonomiyaki

Jedná se o tradiční japonský pokrm, kterému se také velice často říká japonská pizza nebo japonské palačinky. V základu se jedná o velmi jednoduchý recept, který má nekonečně mnoho variací. Existují však dva základní druhy okonomiyaki pojmenované podle měst, kde se běžně připravují: jeden je styl Osaka a druhý Hiroshima. Styl Osaka je právě ten jednodušší.

Místo omáčky Teriaki, můžete do vajíčka vmíchat mléko a sýr. Zdroj: shutterstock.com

Pojmenování je hravé

V překladu slovo okonomiyaki znamená „to, co máte rádi“. Vždy stačí dodržet základní přísady a dále máte možnost kouzlit dle vlastních chutí a momentálně dostupných ingrediencí. K jejich přípravě budete potřebovat hlavně zeleninu, houby, vejce, sýr, sójové výhonky, nudle, něco na dochucení a čerstvé bylinky.

Omeleta na japonský způsob

Příprava japonských omeletek je oproti našim klasickým receptům dost odlišná, ale i tato varianta pokrmu z vajec je velmi zajímavá, a hlavně báječně chutná. Příprava omeletek je navíc poměrně snadná a rychlá, takže jimi můžete vytřít zrak i nečekané návštěvě. Opékat je můžete na pánvi nebo na grilu a pokrm se hodí nejen k večeři, ale i k obědu a třeba s přílohou.

Japonci využívají sezónní plodiny a suroviny

Udělejte to stejně a vždy k vaření omeletek využijte vše, co se na vaší zahradě zrovna urodilo nebo co je momentálně dostupné na trhu. Tímto pravidlem se už řídili naši předkové, kteří v jídelníčku vždy využívali sezónní zdravé plodiny.

Japonské zelené omeletky

Co budete potřebovat:

Několik druhů zeleniny: papriku, cuketu, zelí, zelenou cibulovou nať, houby, sójové výhonky, trochu asijských nudlí, dle vašeho výběru a vejce. K vaření použijte raději asijské houby, ale můžeme zvolit i české žampiony.

Pokrm je ideální připravovat na grilu nebo na pánvi. Nejprve vždy před pečením gril předehřejte na zahřívací teplotu 120 °C a ploténku lehce pokapejte olejem. Než se zahřeje gril na požadovanou teplotu, nakrájejte si zeleninu na drobné kostičky. Následně je vložte na gril a nechte je velmi zvolna opékat, dokud nezačnou vonět. V tento moment přidejte i houby, které postupným a mírným opékáním lehce změní barvu. V tuto chvíli přichází řada i na sójové výhonky a nudle, jen je nutné zmírnit teplotu, aby se nudle nepřipálily a celý pokrm se jen lehce prohříval. Mezitím si vyrobíte dochucovadlo.

Opečenou zeleninovou směs přímo na ploténce rozdělte na 6 omeletek Zdroj: Shutterstock

Lehké japonské přísady jsou nejlepší, ale lze je nahradit

V tento moment máte dostatek času na ochucení vajec přesně tak, jak to dělají Japonci. Přidávají k nim malé množství omáčky Teriaki. Že ji doma zatím nemáte? Nezoufejte a použijte místo ní nastrouhaný sýr s trochou kysané smetany či mléka, které stačí přidat do vajec. Abyste zůstali v japonském stylu, přisypte trochu strouhanky a pečlivě promíchejte. Do takto připravené vaječné směsi přidejte nadrobno nakrájenou petrželovou nať a lehce osolte podle chuti.

Jde se tvořit omeletky

Opečenou zeleninovou směs přímo na ploténce rozdělte na 6 omeletek a na každou z nich nalijte naběračkou opatrně směs z vajec. Zvyšte teplotu grilu a opečte omeletky postupně z obou stran, stejně jako při pečení bramboráků. Jakmile je naservírujete na talíř, ozdobte a dochuťte je připravenou omáčkou nebo kapkou majonézy s trochou chilli a dozdobte je výhonky čerstvé řeřichy a semínky černého sezamu.

Zdroje: www.theguardian.co, www.allrecipes.co, www.fit-gourmet.cz