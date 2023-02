Japonská nakládaná vejce: Skvělá nejen na hubnutí

Vajíčka jsou oblíbená snad na všechny způsoby. Smažená či uvařená jsou naprostou klasikou, zkoušeli jste ale už vejce nakládat? Získají díky tomu nezaměnitelnou chuť a změní se v neodolatelnou pochoutku. Skvěle se navíc hodí i do diety.

Zdroje: YouTube.com, fresh.iprima.cz

Snad každý, kdo se snaží trochu zhubnout a rozhodne se proto upravit svůj jídelníček, do něj často zařazuje vejce. Ta jsou totiž skvělou potravinou, která je bohatá na celou řadu zdraví prospěšných látek a také bílkoviny, díky nimž zasytí na dlouhou dobu. Pokud už ale máte dost míchaných vajíček, smažených vajec, anebo vajec uvařených natvrdo či naměkko, zkuste uvařená vajíčka naložit do skvělé japonské marinády.

Vejce a jejich vliv na zdraví

Vejce by rozhodně neměli pravidelně konzumovat jen ti, kdo se snaží zhubnout, ale měl by je do svého jídelníčku zařazovat každý. Jsou totiž plná vitamínů a minerálů. Jsou v nich zastoupeny vitamíny A, D, E, K a také vitamíny ze skupiny B. Vejce jsou zároveň bohatá na železo, draslík, zinek a fosfor. Nachází se v nich také cenné mastné kyseliny, které mají protizánětlivé vlastnosti.

Vejce vždy byla a jsou důležitým zdrojem bílkovin a podstatnou součástí našeho jídelníčku. Zdroj: shutterstock.com

Vejce jsou dobře stravitelná a zároveň zasytí na dlouhou dobu. Děje se tak díky vysokému obsahu bílkovin. Jde o bílkoviny, které jsou podstatně hodnotnější než například proteiny z masa. I proto jsou ostatně vejce tolik oblíbená mezi těmi, kteří budují svalovou hmotu.

Jedinou nevýhodou vajec je, že se jich každý zanedlouho zkrátka přejí, protože je jejich chuť v jakékoliv podobě prakticky stejná. Tedy až na japonská nakládaná vejce.

Vejce natvrdo

Na přípravu japonských nakládaných vajec budete potřebovat vejce uvařená natvrdo. Do hrnce si napusťte dostatečné množství vody a přiveďte ji k varu. Do vroucí vody pak opatrně vložte vejce a vařte je šest a půl minuty.

Rozhodně se vyplatí pracovat s vejci pokojové teploty. V případě studených vajec právě vyndaných z chladničky totiž hrozí, že skořápka po vložení do vroucí vody praskne. Uvařená vejce vyndejte z horké vody a ihned je zchlaďte v ledové vodě, aby šla dobře oloupat.

Pokud vejce neponoříte po vaření alespoň na pár minut do ledové vody, půjdou špatně oloupat. Zdroj: shutterstock.com

Nakládaná vejce

Na postup se můžete podívat také ve videu:

Vejce budete nakládat do jednoduché marinády. V první řadě si nakrájejte jednu menší cibuli najemno a stejně tak i půlku červené papriky. Vložte do hlubší nádoby a přidejte také menší svazek nasekané pažitky. Dále přilijte 1/2 hrnku sójové omáčky, 1/2 hrnku vody a šťávu z jednoho citronu.

Marinádu dochuťte 1 lžičkou medu a 3 lžičkami cukru (ideálně třtinového či kokosového). Kdo má rád pikantní jídla, může přidat ještě jednu nasekanou chilli papričku. Nic nezkazíte ani přidáním lžičky sezamových semínek. Dobře promíchejte a pak už jen do marinády vložte připravená uvařená vejce natvrdo. Nádobu vložte do chladničky a vejce marinujte ideálně dva až tři dny.

Japonská nakládaná vejce chutnají skvěle jen tak samotná, hodí se ale i do salátů anebo asijských polévek.