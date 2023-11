Palačinky patří mezi jeden z nejoblíbenějších dezertů po celém světě. V Japonsku je však dělají trošku jinak, než jsme zvyklí. Ale chutnají božsky a jsou nadýchané jak obláček. Vyzkoušejte je, nebudete litovat.

Asi je všem dobře známo, že česká a japonská kultura jsou zcela odlišné. Stejně tak je to i v kuchyni. Zatímco česká kuchyně oplývá výraznými masitými, někdo by mohl říci i velice těžkými pokrmy na trávení, v Japonsku si při jídle dávají vždy velmi záležet, aby mělo jemnou, aromatickou chuť. Japonská kuchyně je celosvětově oblíbená, jelikož mají vytříbený výběr koření a surovin. A především mají vynikající nabídku mořských plodů, rýže, zeleniny a nudlí. I japonské dezerty jsou vyhlášené, například malé, sladké mochi, anebo obláčkové palačinky. Pokud si chcete připravit vynikající palačinky, které nespadají do klasických palačinkových výtvorů, tento recept je pro vás.

Video, jak udělat tyto božské palačinky, najdete na Youtube kanálu AtiShow:

Těsto ze žloutků

Jako první začněte s přípravou těsta. Oddělte od sebe bílky a žloutky ze dvou vajec a dejte je do dvou různých misek. Do misky se žloutky přidejte dvě lžíce mléka a pořádně zamíchejte. Poté přidejte tři lžíce hladké mouky a špetku prášku do pečiva. Zamíchejte, mělo by vám vzejít husté těsto. Pokud chcete, aby vaše palačinky měly o něco sladší chuť, můžete přidat pár kapek vanilkového aroma.

Je potřeba rozdělit žloutky a bílky.

Nadýchané bílky

Nyní se přesuňte k bílkům. Připravte si 25 gramů cukru. Jednu třetinu cukru přisypte k bílkům a začněte šlehat. Až z bílků bude hustá bílá pěna, přisypte další třetinu cukru. Až budou vaše bílky takřka dokonale ušlehané, přidejte k nim poslední cukr a šlehejte, dokud nebudete mít pevný sníh. Nyní postupně přidávejte ušlehané bílky k těstu ze žloutků. První várka našlehaných bílků vám odlehčí těsto. Až budete přidávat zbytek bílků, buďte opatrní a velmi jemně promíchejte. Čím nadýchanější těsto, tím lepší pak bude výsledek.

Lahodné obláčkové palačinky si můžete dochutit dle libosti.

Na pánev a hotovo

Nyní se od těsta přesuňte k pánvičce, kterou budete moci přiklopit. Jemně předehřejte pánvičku a přidejte pár kapek kokosového oleje. Pomocí lžíce vytvořte dva bochánky z vašeho těsta a dejte je na pánev. Palačinky se nyní musí zapařit, takže přidejte pár kapek vody a přikryjte pokličkou. Nechte vypařovat 3-5 minut a poté obraťte. Stejně nechte opéct i z druhé strany a přidejte ještě pár kapek vody. Máte hotovo, stačí jen dodělat zbytek těsta, dochutit a servírovat.

