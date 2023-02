Jak uvařit rýži: Japonští mistři mají skvělý trik. Takhle bude krásně nadýchaná

Patří mezi vaši oblíbenou potravinu rýže? Udělejte si ji tak, aby byla nejen chutná, ale i dostatečně vláčná a s ideální konzistencí. Pomůže vám k tomu japonský způsob vaření.

Pokud si chcete uvařit rýži jako japonští šéfkuchaři, máme pro vás skvělý tip! Jedná se o jednoduchý postup, který je prověřený léty a jistě si ho oblíbíte. Pokaždé se vám díky němu totiž podaří uvařit rýži, která bude dokonalá, voňavá a nadýchaná. Je však vždy potřeba dodržet několik základních zásad, a to především množství vody a dobu vaření.

Jak naprosto perfektně uvařit rýži, se můžete podívat ve videu:

Vyhněte se zbytečným chybám

Během vaření rýže můžete snadno narazit hned na několik problémů. Známý je ten, kdy se jednotlivá zrnka lepí k sobě, anebo jsou naopak suchá či tvrdá. Pokud je rýže uvařená správně, dá se jíst jako výrazná pochoutka i bez jakékoliv omáčky či jiných ingrediencí.

V Japonsku je rýže posvátnou potravinou

Právě v Japonsku je nejvyšší spotřeba rýže na světě, pojídá se zde nejen ve formě známého sushi, ale téměř ke každému pokrmu. Proto mají s vařením zkušenosti, které se předávají z generace na generaci a výsledek dotáhli k naprosté dokonalosti.

Japonský způsob se liší především máčením rýže a řádným propláchnutím. Zdroj: Profimedia

Tajemství tkví v máčení rýže

Japonský způsob vaření rýže se liší především máčením rýže a jejím řádným propláchnutím. Díky tomu se zbaví nadbytečného škrobu a zabrání pozdějšímu nežádoucímu slepení. Při přípravě sushi tento efekt obstará vmíchaný rozvar z octa, soli a cukru.

Rýži je nutné proplachovat ve studené vodě za stálého míchání tak dlouho, dokud nebude z misky odtékat jen čistá voda. Pokud však chcete ušetřit za vodu, stačí, když rýži na 10 minut namočíte do studené vody a teprve poté ji krátce propláchnete. A další trik? Japonci nepoužívají k přípravě rýže sůl.

Rýže vařená na japonský způsob

Propláchnutou rýži vložte do hrnce a zalijte ji čistou studenou vodou, která by měla dosahovat přibližně dva prsty nad horní vrstvu rýže. Dejte vařit přiklopené pokličkou na středně rozpálenou plotýnku a nechte vařit od doby varu zhruba 8 minut. Poté rýži odstavte a nechte dojít pod pokličkou, a to dalších 8 minut. Po uplynutí této doby už by v rýži neměla být žádná voda a rýže by měla být krásně nadýchaná. V tuto chvíli ji můžete podávat.

Čas se vždy odvíjí od druhu použité rýže. Zdroj: Profimedia

Vychytávka na závěr

Pokud bude po posledních 8 minutách ještě v rýži voda, nechte stát hrnec přiklopený delší dobu, a to klidně i půl hodiny. Čas se vždy odvíjí od druhu použité rýže. Vodu nikdy nevylévejte, ale nechte ji do rýže vsáknout.

