Vypravte se na sběr kopřivy! Tato zelená žáhavka vás překvapí zajímavou chutí a plejádou vitaminů a minerálů.

Pro zahradníky je kopřiva jen otravný plevel. Pro léčitele (a její příznivce) zase přírodní lék, který výborně funguje na spoustu nemocí. Už od pradávna se využívala při léčbě chudokrevnosti, trávicích obtíží a cukrovce.

Chlorofyl, který je ukrytý v jejích střapatých listech, se pro své protizánětlivé účinky používal na zacelování kožních poranění a ran. Kopřiva bývala i první pomocí při zánětech dýchacích cest či močového měchýře… A ti, otrlejší si tuto „žáhavku“ natrhali, aby se jí mohli nechat „ošlehat“ a předešli tak bolestem kloubů…

Autor videa Cookingfordads vám ukáže, jak vařit z kopřiv. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Ukazatel smrti

Kopřiva hrála roli i v lidových pověrách. Říkalo se o ní, že dokáže zahnat zlé duchy a čarodějnice. Proto se dávala dobytku do jídla, aby dlouho vydržel zdravý... Sedláci tuto rostlinku zakopávali do čerstvě zoraného pole, aby ho chránila před housenkami a zákeřným ptactvem, které ničilo úrodu.

Zajímavé je, že předkové ji používali i coby ukazatel smrti. Když si dávno nebyl někdo jistý, že člověk zemřel, položili na jeho kůži čerstvou kopřivu. Jakmile pokožka po kontaktu s žáhavkou zčervenala, bylo vidět, že dotyčný ještě žije…

Dnes už pověry s kopřivou nejsou tak aktuální, každopádně i ta rostlinka hraje v našich životech nějakou roli. S rostoucími cenami potravin a léků je stále více lidí, kteří využívají výživový potenciál kopřiv. Buďte i vy mezi nimi a dopřejte si dobré a zdravé jídlo téměř zadarmo…

close info Profimedia zoom_in Mladá kopřiva byla spojena se spoustou pověr.

Kopřivová polévka

Proč ji jíst: Dodá vám porci železa a navíc je osvěžující a chutná!

Příprava: Oloupejte 1 cibuli a 3 brambory. Vše nakrájejte na kostičky a orestujte na pánvi. Poté směs zalijte 500 ml zeleninového vývaru a vařte, dokud zelenina nebude měkká. Mezitím omyjte 200 g mladých kopřiv a nasekejte na drobno.

Při zpracování žáhavky používejte jen horní výhonky, všechny tuhé části bez pardonu vyhoďte. Kopřivu vložte do vývaru a poté spařte. Nakonec polévku rozmixujte ponorným mixérem a ochuťte podle potřeby solí. Servírujte ji s trochou smetany ke šlehání (33 %) a praženými slunečnicovými semínky.

close info Profimedia zoom_in Kopřivová polévka je plná vitaminů.

Kopřivový špenát

Proč ho jíst: Nahradí klasický špenát. A je úplně zadarmo.

Příprava: Ve vroucí vodě spařte mladé kopřivové výhonky (jsou 5 cm od špičky). Poté je sceďte a nakrájejte na kousky. Na pánvi orestujte 1 nasekanou cibulku, kopřivovou drť a nakonec i 3 rozdrcené stroužky česneku.

Špenát osolte, opepřete a nakonec do něj vmíchejte i 2 celá rozkvedlaná vejce, která ho zahustí. Pokud by se vám zdál špenát příliš řídký, můžete do něj přidat i trochu strouhanky. Kopřivový špenát se výborně hodí k těstovinám, masu či „jen tak“ k bramborám.

close info Profimedia zoom_in Kopřivová nádivka je dobrá teplá i studená.

Blesková nádivka

Pro ji jíst: Zúročíte při ní starší pečivo. Navíc je sytá a levná.

Příprava: 600 g rohlíků nakrájejte na kousky a zalijte 250 ml mléka. Do směsi přidejte 250 g nakrájeného vepřového masa, 3 žloutky a nasekané mladé kopřivy. Směs osolte, opepřete a okořeňte i špetkou muškátového oříšku.

Nakonec přidejte i sníh, který jste předtím našlehali ze tří bílků. Nádivkovou hmotu navrstvěte do pekáčku a pečte na 170 °C asi 30 minut. Nádivka je výborná teplá i studená!

