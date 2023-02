Blesková večeře za pár korun jak z luxusní restaurace: Restovaná játra

Udělejte doma k večeři legendu české kuchyně, která byla kdysi v nabídce téměř každé restaurace. Máme pro vás recept na restovaná játra, který posune výsledek chuťově do takových výšin, že tento oběd nebo večeři budete chystat opakovaně.

Mnozí z nás si pamatují oblíbenou minutku, která nechyběla na žádném jídelním lístku. A tou jsou restovaná játra. Nejčastěji se podávala s vařeným bramborem či hranolkami a s notnou dávkou kvalitní tatarky. Pojďte si však tentokrát tuto specialitu udělat podle gurmánů. Vykouzlíte tak poměrně luxusní a zdravou večeři.

Jak připravuje restovaná játra šéfkuchař Roman Paulus, se můžete podívat v tomto videu:

Je zdravé konzumovat játra?

Mnoho jedinců se konzumaci jater vyhýbá, protože se domnívají, že když v nich probíhá látková výměna, jsou pro nás játra nebezpečná. Ale není to tak. Přestože játra odbourávají škodlivé látky, jedná se o poměrně zdravou potravinu.

Vnitřnosti všeobecně obsahují mnoho živin, které jsou významné nejen pro naše zdraví. Zdroj: shutterstock

Obsahují nejen všechny vitaminy řady B, zvláště vitamin B12, který se vyskytuje pouze v živočišných produktech, ale řadí se i mezi potraviny s nejvyšším obsahem vitaminu A. Významným podílem jsou zastoupeny i železo, zinek, měď a chrom. Neznamená to však, že je máte mít na talíři každý den. Nadměrná konzumace jater je totiž nežádoucí pro vysoký obsah cholesterolu a purinových látek způsobujících dnu.

Jak játra správně připravit

Vnitřnosti všeobecně obsahují mnoho živin, které jsou významné nejen pro naše zdraví, ale velmi prospívají i mnohým mikroorganismům, a tak se velmi snadno a brzy kazí. Proto je vždy pořizujte jen v prvotřídní kvalitě a čerstvé.

Vybírejte jen játra, která jsou na povrchu lesklá a vlhká. Skladujte je vždy v lednici při nízkých teplotách, a to co nejkratší dobu. Před vařením z nich odstraňte pomocí ostrého nože zbytky tuku, veškeré žilky a blány. Pak každý kus řádně opláchněte pod tekoucí vodou a osušte papírovou utěrkou.

Správná tepelná příprava je nutná

Pokud se rozhodnete dělat večeři z jater, počítejte s tím, že oproti masu půjde o rychlovku. Když jste si jisti kvalitou jater, mohou být po smažení nebo grilování uvnitř lehce růžová. Jestliže jejich původ přesně neznáte a máte obavy z bakteriální nákazy, raději vždy játra propečte až do hněda. Trvá to zhruba 5 až 10 minut.

Trik se solí

Pokud chcete mít játra po úpravě jemné vláčné chuti s dostatečným množstvím šťávy, nikdy je nesolte před tepelnou úpravou. Zbytečně by se zatáhla a ztvrdla. Ideální je solit játra před koncem vaření nebo těsně před servírováním na talíř. Díky tomu do sebe během vaření natáhnou vůni veškerých přidaných dochucovacích ingrediencí.

Restovaná drůbeží játra na cibulce s vinnou omáčkou

Začněte přípravou omáčky. Nejprve si orestujte na pánvi s trochou rozpáleného oleje 4 najemno pokrájené červené cibule, a to lehce do zlatova. Poté přidejte 100 ml červeného portského vína a 300 ml kvalitního červeného vína a na mírném stupni nechte zredukovat na polovinu.

Mezitím si dejte do misky 500 g očištěných kuřecích jater, pomelte do nich čerstvý pepř, zasypejte 2 lžícemi hladké mouky a řádně směs promíchejte. Díky tomu se vám játra nejen dobře propečou, ale zároveň se později i zahustí omáčka.

Játra jsou zdravá, konzumujte je však s mírou. Zdroj: geniuscook_com/Shutterstock.com

Takto připravená játra osmažte na pánvi s rozpáleným olejem, a to z obou stran do měkka a do zlatova. Následně z pánve slijte přebytečný tuk a přidejte zredukovanou omáčku z červeného vína a cibule. V tuto chvíli ještě můžete přidat trochu červeného vína a dochutit sušeným tymiánem a posekanou čerstvou petrželkou.

Poté vložte pro zjemnění chuti 2 plátky másla a nechte s játry pár minut vše provařit. Jakmile nebudou játra uvnitř krvavá, můžete servírovat na talíř. Vhodným doplňkem je restovaný listový špenát, bramborová kaše, vařený brambor či rýže.

Zdroje: www.kucharkaprodceru.cz, www.regiony.rozhlas.cz, www.nasezahrada.com