Oblíbené jídlo Mozarta: Přesný recept na játrové knedlíčky od české kuchařky

Stejně tak, jako my milujeme silný vývar s játrovými knedlíčky a dopřáváme si ho jako sváteční polévku, to měl i slavný hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart. Vždy se nemohl dočkat, až mu tato horká lahodná a voňavá pochoutka přistane na stole.

Wolfgang Amadeus Mozart byl nejen slavným hudebním skladatelem, ale také vyhlášeným gurmánem, který si jen tak na něčem nepochutnal. Jeho nejoblíbenějším jídlem byl pstruh a hovězí vývar s játrovými knedlíčky. Pojďme si posvítit právě na zmíněné knedlíčky. Jak se připravují a proč tak dokonale chutnají?

Na játrové knedlíčky, které chutnaly Mozartovi a připravila mu je poprvé česká kuchařka, budete potřebovat 250 g hovězích jater, 80 g prsního sádla, 50 g sleziny, 3 žemle, 1/16 l mléka, 1 malou cibuli, petrželku, sůl, pepř, majoránku, 1 stroužek prolisovaného česneku, citronovou kůru, 2 vejce a strouhanku.

Žemle namočte v mléce

Játra, vymačkanou slezinu, v mléce namočené a vymačkané žemle pomeleme najemno. Na rozpáleném tuku zpěníme jemně nakrájenou cibuli a petrželovou nať a přidáme do játrovo-žemlové hmoty. Okořeníme, vmícháme vejce a tolik strouhanky, aby hmota zůstala šťavnatá, ale držela tvar. Směs nechte v lednici odpočinout, pak tvořte malé knedlíčky, které pak vkládejte do vroucí vody nebo přímo do vývaru a na malém plameni pomalu vařte.

Základem knedlíčků jsou kvalitní játra. Zdroj: Shutterstock

Dále se zaměřte na to, aby byly knedlíčky nadýchané a jemné, to je pro ně zásadní. Dbejte tedy na důkladnou kombinaci jater, strouhanky i koření. Když játra se strouhankou spojíte, nechte knedlíčky alespoň půl hodiny odpočinout. Možná se vám hmota bude zdát řídká, ale není to tak, rozhodně nepřidávejte strouhanku, mohly by pak být tvrdé.

Také myslete na sílu varu, kuličky je nutné vařit na mírném plameni, aby nepopraskaly. Voda by měla jen mírně vřít, když se do ní knedlíčky přidávají.

Knedlíčky se dají zamrazit

Velkou výhodou játrových knedlíčků je, že se dají zamrazit. Pokud se vám s nimi tedy nechce dělat ke každému vývaru, udělejte si je do zásoby. V mrazáku vydrží klidně i půl roku.

Do vývaru knedlíčky patří. Zdroj: Shutterstock

Knedlíčky se ve vývaru vaří zhruba deset minut. Někdo je vaří i zvlášť a následně přidá do polévky. Pokud potřebujete vývar rozředit, můžete to udělat právě vodou z uvařených játrových knedlíčků.

Na přípravu játrových knedlíčků se podívejte ve videu:

