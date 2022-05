Jak při pečení správně dávkovat jedlou sodu: Chyby se neodpouští

Pokud jste zdatná pekařka, jistě víte, že je při pečení velmi důležitá jedlá soda. Nezaměňte ji však za kypřící prášek a pamatujte, že vyžaduje naprosto odlišné dávkování.

Jedlá soda se už od pradávna využívá při pečení jako kypřidlo, která má za úkol těsto provzdušnit, nadzvednout a zvětšit mu objem. Jedlá soda je základní součástí prášku do pečiva, ale používá se i k jiným účelům.

Jedlá soda má zásadité pH a používá se téměř v každé domácnosti nebo na zahradě. Skvěle totiž vyčistí šperky, hrnce, dlaždičky a spáry v koupelně, ale poslouží i jako hnojivo a ochrana rostlin před nejrůznějšími škůdci.

Jedlá soda se dává i na zeleninu, zbaví ji pesticidů. Zdroj: Shutterstock

Jedlá soda se při pečení používá jako kypřidlo

Soda se však především používá při pečení jako kypřidlo. Jak jsme psali, je nedílnou součástí prášku do pečiva. Pak by se mohlo zdát, že je jedno, jestli použijete jedlou sodu nebo prášek do pečiva, ale jedno to není. Každá tato látka totiž funguje na jiném principu.

Jedlá soda je zásaditá látka, proto, když se přidává do těsta, aby bylo kypřejší, je důležité tam přidat i něco kyselého například jogurt, podmáslí, ocet nebo citrónovou šťávu. Při kontaktu s teplem zvětší jedlá soda objem. Pokud ale nedáme do těsta nic kyselého, nezačne vůbec působit a v jídle je tak naprosto zbytečná.

Jakmile se jedlá soda i prášek do pečiva dostanou do kontaktu s dalšími ingrediencemi z receptu, dojde k chemické reakci, která je provázena bubláním a pěněním. Zdroj: shutterstock.com

Kypřící prášek je směsí jedlé sody a dalších surovin

Kypřící prášek je směsí jedlé sody, acidní složky, fosforečnanu, vinného kamene, škrobu a mouky. Ne jeho spuštění stačí jen voda popřípadě mléko. Prášek do pečiva se využívá v receptech, které neobsahují žádnou kyselou surovinu.

Sami tedy vidíte, že prášek do pečiva jedlou sodou nahradit nemůžeme a nejde to ani naopak. Počítejte raději s tím, že prášku do pečiva je nutné přidat třikrát více než samotné jedlé sody. Pokud však používáte samotnou jedlou sodu a chcete, aby byl moučník pořádně kyprý, zvyšte množství kyselé ingredience.

Extra tip na hubnutí:

Chcete-li zhubnout, připravte si drink z trošky jedlé sody, vody a citrónu. Sice to není chuťově žádná paráda ale uvidíte, že během několika dnů budete mít pár přebytečných kil dole.

