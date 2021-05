Je lepší jedlá soda nebo kypřicí prášek? Do kterých jídel se co více hodí?

Kypřicí prášek i soda jsou našimi pomocníky především při pečení. V domácnosti je můžeme využít i jinak, ale při výrobě pečiva jsou nezastupitelné. Zkušenější kuchařky už možná v minulosti hledaly odpovědi na to, zda je možné je vzájemně nahradit. Pro začátečníky na poli muffinů a perníčků bude dobré tyto pojmy vysvětlit hned na úvod jejich skvělé kariéry!

Jak to funguje?

Oba bílé prášky plní při pečení jednu jedinou funkci. Chemickou reakcí mají vyprodukovat drobné bublinky, které těsto prosytí a nadlehčí, a tím pádem se jejich použitím viditelně zvětší objem.

Pokud si pečlivě prohlédnete balení vašeho prášku na pečení, zjistíte, že obsahuje sodu. Ale nejen to. V tom je právě ten chyták.

Co je vlastně kypřicí prášek

Kypřicí prášek neboli prášek do pečiva obsahuje kromě sody také kyselou složku, která právě sodu aktivuje a díky níž reakce začne. Ta potom vytvoří chtěné bublinky, které během pečení uváznou v těstě a zanechají pečivo nadýchané.

Je možné nahradit prášek do pečiva jedlou sodou? Zdroj: Profimedia

Krom těchto dvou složek prášek do pečiva také často obsahuje nějaký druh škrobu, který zajišťuje ochranu před navlhnutím směsi, a tím prodlužuje její životnost. Prášek do pečiva, mazáky nazývaný “prdopeč”, je tedy směsicí všeho, co pro takovou reakci potřebujeme.

Prášek často reaguje několikrát, jednak při kontaktu s tekutinou a znova při pečení. Rozhodně se ale doporučuje s pečením neotálet a směs ve formě okamžitě péct. Do těsta používáme zhruba 1 lžičku prášku na hrnek mouky.

Jedlá soda

Soda bicarbonát nebo také hydrogenuhličitan sodný má široké využití v domácnosti i průmyslu. Pokud ji chceme použít při pečení, musíme pamatovat, že je 3 - 4x silnější než kypřicí prášek. Navíc nyní už víme, že k reakci je potřeba kyselá složka. Pokud recept na naše pečivo obsahuje dostatečně velké množství ingrediencí, jako jsou kefír, jogurt, hnědý cukr, citronová šťáva, ocet, melasa nebo přírodní kakaový prášek, k reakci se sodou by mělo bez problému dojít. Tím se těsto zvedne a my pak musíme jen dávat pozor, aby se nám dobrota nepřipálila.

Pokud vaříte od oka, tak na 1 hrnek mouky přidejte 1/4 lžičky sody.

Pár tipů pro nezkušené

Pořád platí to, co se píše ve všech starých vyzkoušených receptech. Mouku je dobré prosít společně s práškem nebo sodou. Pečicí formu nebo drobnější formičky na muffiny neplníme vrchovatě, musíme nechat místo na zvětšující se pečivo, jinak nám bude těsto odkapávat přes okraj a připálí se v troubě.

Já osobně se se sodou v receptech nesetkávám velmi často, spíš výjimečně, proto je dobré mít hlavně zásobu kypřicího prášku, ne sody. Ale až přijde čas perníčků, pak se bez sody bikabonátu neobejdete.

