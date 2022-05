Naše babičky řízky před obalováním nakládaly do jedlé sody. Dobře věděly proč

Smažený řízek je králem každého oběda. Co můžete udělat, aby byl ještě chutnější, křehčí a křupavější?

Řízky se dělají nejčastěji z vepřového a kuřecího masa. Pokud máte rádi ty kuřecí, máme pro vás tip, jak je udělat ještě lahodnější. Trik spočívá v tom, že kuřecí prsa naporcujete, posypete jedlou sodou (pozor, musí to být opravdu jedlá soda, a nikoliv kypřicí prášek do pečiva!), dobře promícháte a uložíte na 30 - 60 minut do lednice. Poté většinu marinády setřete a na mase ponechte jen nezbytně nutnou vrstvičku. Čím tenčí, tím bude řízek křupavější.

Proč zrovna jedlá soda?

Tenhle prášek je zásaditý, takže zvyšuje hladinu pH kuřecího masa a lépe ho připraví na smažení. Na povrchu masa se díky sodě vytvoří „vzduchové bublinky“, které jsou naplněné oxidem uhličitým, a právě ten při tepelné úpravě vytvoří efekt křupavosti. Zmíněná vychytávka platí nejen na řízky, ale i na grilovaná kuřata. Pokud třeba děláte kuře vcelku, stačí ho potřít jedlou sodou a nechat tři hodiny odležet v lednici. Poté jen marinádu lehce setřete a šup s pečínkou do trouby. Okamžitě poznáte ten rozdíl.

Kuřecí prsa naporcujte na tenčí řízky. Maso naklepejte paličkou a z obou stran osolte. Zdroj: Shutterstock

Řízky jedna báseň

Abychom nezůstali jen u planých slibů. Tady je recept na řízky, které si určitě zamilujete.



Připravte si:

2 kuřecí prsa

1 rovnou lžíci Solamylu

1 lžičku citronové šťávy

½ lžičky jedlé sody

sůl

1 vejce

strouhanku na obalení

olej na smažení

Jak na to:

První krok:

Kuřecí prsa naporcujte na tenčí řízky. Maso naklepejte paličkou a z obou stran osolte.

Poté smíchejte Solamyl s jedlou sodou a výsledný prášek zapracujte do masa. Nakonec základ řízků zakápněte citronovou šťávou a nechte hodinu v lednici.

Uvidíte, že řízky s jedlou sodou budou trošku jiné než ty, které znáte. Pro milovníky křupavých dobrot to bude lahůdka! Zdroj: Shutterstock



Druhý krok:

Zhruba půl hodinky před smažením vytáhněte maso z chladničky. Obalte ho ve vajíčku a strouhance. Řízky pozvolna osmažte na pánvi a servírujte třeba s vařenými bramborami, zeleninovým salátem, pečivem či bramborovou kaší. Uvidíte, že budou trošku jiné než ty, které znáte. Pro milovníky křupavých dobrot to bude lahůdka!

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.antonscafebar.com