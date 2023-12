Že vaši blízcí všechno mají a na rukodělné výrobky je taky neužije? Zkuste jim letos dárky zavřít do lahví. Stačí vybrat tu správnou chuť.

Likér z černého rybízu

Francouzská klasika se jmenuje crème de cassis a pije se třeba se šampaňským jako slavný koktejl Kir Royale.

2 lahve, 3 hodiny + odležení

500 g černého rybízu, 500 ml lehčího červeného vína, 750 g cukru, 300 ml brandy

V misce pomačkejte vidličkou černý rybíz. Pak k němu přilijte víno a znovu promačkejte. Zakryjte a nechte stát 24 hodin v pokojové teplotě, poté tekutinu sceďte přes jemné plátýnko do hrnce. Přidejte cukr a pomalu zahřívejte, až se rozpustí. Nechte jen zlehka vařit asi 2 hodiny, až směs zhoustne na sirup. Nechte zchladnout a pak vmíchejte brandy. Nalahvujte a nechte alespoň 2 dny odstát.

Vaječný likér

2 lahve, 40 minut

4 žloutky, 25 g cukru, 250 ml mléka, 250 ml smetany, 1 plechovka kondenzovaného mléka, 1 vanilkový lusk, 300 ml dobrého rumu

Žloutky vyšlehejte s cukrem do pěny, nejlépe rovnou v rendlíku. Pak přidejte cukr, mléko, smetanu a kondenzované mléko a semínka z vanilkového lusku. Za stálého míchání pomalu zahřívejte a jemně vařte, až směs zhoustne. Odstavte, nechte vychladnout a až potom vmíchejte rum. Slijte do lahví a skladujte v chladu.

Neobejde se bez něj vánoční pečení ani řada oslav. Takto ho připravuje vítězka Masterchef, Kristína Nemčková.

Vánoční gin

Skvělý drink, ze kterého vám navíc zbyde naložené ovoce. Obohaťte jím třeba nějaký vánoční dort nebo si ho přidejte jen tak do jogurtu.

2 lahve, 20 minut + odležení

1 hruška, 4 jablka, 120 g křížal, 1 litr dobrého ginu, 3 snítky rozmarýnu

Hrušku a jablka očistěte a nakrájejte na plátky (ale neloupejte) a dejte spolu s křížalami do velké uzavíratelné nádoby. Zalijte ginem, zavřete a dobře protřepejte. Dejte do sucha a temna a nechte odležet 7 až 10 dní, ale klidně i déle. Pak sceďte a slijte do lahví, do každé přidejte snítku rozmarýnu a ozdobte jako dárek.

Limoncello

3 lahve, 2 hodiny + odležení

3 citrony v biokvalitě, 500 ml vodky, alespoň 50% výčepní lihoviny, 400 g cukru, 750 ml vody

Z citronů škrabkou oloupejte v pruzích kůru, ale vyhněte se bílé části. Dejte ji do uzavíratelné nádoby a zalijte alkoholem. Pevně zavřete a nechte odležet 7 dní. Pak v hrnci smíchejte cukr s vodou a zahřívejte a míchejte, až se rozpustí. Sirup nechte vychladnout, mezitím sceďte vodku a smíchejte ji se sirupem. Dobře protřepejte, slijte do lahví a pak nechte před prvním použitím odležet alespoň 10 dní.

Italský likér je skvělý nejen do skleničky, ale třeba i na pečení

Perníčková vodka

Vánočně ovoněnou lahev možná otevřete hned na Štědrý večer. Nechte ji proto předem dobře uležet.

1 lahev, 10 minut + odležení

75 g čerstvého zázvoru - na plátky, 2 svitky skořice, 10 hřebíčků, ½ vanilkového lusku - podélně rozpůleného, 100 g třtinového cukru - nejlépe přírodního, 1 lžička melasy, 1 litr vodky

Všechny ingredience dejte společně do lahve a nechte uležet asi týden, přičemž nejlépe dvakrát denně lahví protřepte. Pak obsah sceďte, nalahvujte a skladujte v temnu a suchu až do doby obdarování.

Kreativitě se meze nekladou

Dárek obdarovaný ocení, nebojte se experimentovat s chutěmi i různými přísadami. Zkusit se totiž dá ledacos. Inspirujte se klidně složením slavných, nebo naopak úplně regionálních alkoholických nápojů. U nás doma se třeba osvědčily brusinky naložené v ginu s trochou palmového cukru nebo pecky z mirabelek, které se několik měsíců marinovaly v kvalitní vodce a pak ještě na pár týdnů dostaly do lahve rozmarýn. Třeba založíte tradici jedlých nebo spíš pitných dárků, kterou si budete předávat ještě několik pokolení.

Prosincové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

