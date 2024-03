Velikonoce si zaslouží naši pozornost a také trochu práce navíc, která ale zaručí, že budou nejen veselé, ale také krásně barevné, optimistické a navíc chutné. Hlavně děti určitě potěšíme marcipánovými figurkami, které rozhodně nezruinují naši peněženku.

Svátky jara máme od malička spojené s veselou výzdobou domu i bytu, s optimistickými již většinou slunečnými dny, ale také s dobrým jídlem, o které se nechceme ochudit. Nemusí přitom jít jen o velké hostiny, ale patří sem i drobné pochoutky, ať už slané nebo sladké. Ty ocení hlavně děti, a tak jim můžeme letos připravit dobroty v podobě marcipánových figurek. Nemusíte mít strach, nepůjde o pravý marcipán, ve kterém hrají hlavní roli mandle, ale o jeho domácí náhražku – velmi dobrou, ale mnohem levnější.

Další informace o velikonočním marcipánu se dozvíte na youtube z videa od Maria P R:

Postačí tři suroviny

Figurky, které budou stejně dobré a k nerozeznání podobné těm z pravého marcipánu, je možné vyrobit také z takzvané mléčné hmoty, kterou zvládnou i začínající cukrářky a cukráři a děti hotové výtvory určitě okouzlí. Nebudeme na ně potřebovat nic jiného než 200 gramů moučkového cukru, 100 gramů sušeného mléka a podle potřeby trochu vody. Použít můžeme i pár kapek mandlového aroma a potravinářskou barvu. To je všechno, můžeme se pustit do přípravy.

Dejte tomu trochu času

Abychom dokázali vyrobit ten skutečně nejjemnější mléčný marcipán, prosejeme si nejprve odvážený cukr do mísy přes síto. Poté do něj opatrně vmícháme poloviční množství sušeného mléka a budeme po troškách přidávat vodu až do té doby, než ze surovin vznikne skutečně hladká plastická a pevná hmota, podobná modelíně.

Aby byly Velikonoce barevné...

Protože jsou Velikonoce, můžeme suroviny rozdělit na části a do každé přidat kapku potravinářského barviva. Těsto můžeme tvořit buď rukama nebo jeho výrobu svěříme robotu. Každopádně poslední fáze bude jen na naší šikovnosti. Je totiž třeba navlhčenýma rukama spojenou hmotu propracovávat tak dlouho, až vytvoří skutečně dokonalou konzistenci.

close info LindaStock / Shutterstock zoom_in Kdo si netroufá na zvířátka, může pro začátek zkusit jednodušší tvary, třeba ovoce

Postarejte se o hotovou hmotu

Jakmile je mléčná marcipánová hmota hotová, bude nejlepší vložit ji do mikrotenového sáčku nebo obalit potravinářskou fólií. Poměrně rychle totiž na povrchu osychá, a to by mohlo způsobit problémy při následné výrobě figurek. Na ty už budeme potřebovat trochu zručnosti, ale nic není tak složité, jak se na první pohled může zdát. Kytičky na ozdobu můžeme vykrájet z vyváleného plátu a jen dozdobit jemným žilkováním a odlišně barevným středem. Zvířátka samozřejmě můžeme vyrobit podobně, ale ani trojrozměrných postaviček se vůbec nemusíme bát.

Zapojte do výroby rodinu

Většinou si totiž v základu vystačíme se dvěma kuličkami – menší na hlavu a větší na tělo. Takto vznikne přidáním dlouhých oušek s trochou fantazie zajíček, zobák a žlutá barva zase naznačí kuřátko, kterému můžeme doplnit ocásek a malý hřebínek, a tak podobně. Záleží už jen na fantazii, a když do výroby zapojíte i samotné děti, budou mít z každého zvířátka o to větší radost. Vůbec nebude záležet na přesné podobě, ale na lásce, s níž byla tvořena a na společně stráveném času. A právě o tom by měl být sváteční čas v první řadě.

