Švestková povidla z trouby: Bez cukru a bez míchání

Nastal čas úrody švestek! Chutnají báječně jen tak čerstvé, ale skvělé jsou i v koláčích nebo v ovocných knedlících. A pokud je milujete v náplni klasických buchet, měli byste si vyrobit jednoduchá švestková povidla. Nejde o pracnou záležitost jako kdysi. Jsou téměř bez práce a díky pečení v troubě si jimi vyvoníte celou kuchyni.

Zkuste si letos ze sklizených švestek udělat báječná domácí povidla. A pojďte na to „moderně“ a bez námahy. Upečte je v troubě. A nemusíte je neustále míchat jako to dělaly naše babičky. A další výhoda? Dokonce je můžete mít i naprosto bez cukru.

Česká švestková povidla mají tradici

Na českém venkově se povidla ze švestek vařila už v 16. století a šlo o docela náročný způsob výroby. Většinou se dělaly ve velkém množství, a proto i vypeckování dalo opravdu zabrat. Pak se zatopilo pod kotlem, do něhož se postupně vhazovaly další švestky, aby velké množství vůbec zvládl „míchač“ umíchat. Ve skutečnosti šlo o dost náročnou práci, která trvala i několik dní a nocí, a tak se postupně u míchání střídalo více jedinců. Většinou to byli dokonce muži!

Na českém venkově se povidla ze švestek vařila už v 16. století. Zdroj: Shutterstock.com / Agnes studio

Protože kdysi nebyl cukr, vařila se povidla až do úplného ztmavnutí, aby byla co nejsladší a rodina měla zdroj energie na zimu. Zajímavostí je, že povidla měla takovou hodnotu, že se dokonce používala jako platidlo. Naštěstí však dnes můžete využít mnohem jednodušší metodu.

Povidla z trouby

Připravte si 3 kg zralých švestek, 4 hřebíčky, 2 badyány, celou skořici, 7 lžic octa nebo balsamica a trošku rumu. Nejprve připravené švestky pečlivě omyjte, každou rozřízněte na dvě poloviny a všechny řádně vypeckujte. Takto připravené ovoce vložte do nádoby, která by měla být naplněna minimálně do poloviny, v lepším případě o něco více. Kdyby bylo švestek v nádobě málo, tak by se při pečení pouze vysušily a zčernaly.

Následně přidejte připravený ocet, když použijete ocet balsamico, dočkáte se absolutně prvotřídní chuti. Vše pečlivě promíchejte, přetáhněte potravinovou fólií nebo pokličkou a nechte tak hodinu odpočinout. Zatím si předehřejte troubu na 200 °C. Po uplynutí stanovené doby přidejte ke švestkám badyán, skořici a hřebíčky, zamíchejte a vložte nezakrytý hrnec nebo pekáč do trouby. Díky tomu se bude odpařovat vydušená šťáva a povidla se budou krásně zahušťovat, a to i bez míchání!

Vložte nezakrytý hrnec nebo pekáč se švestkami do trouby. Díky tomu se bude odpařovat vydušená šťáva a povidla se budou krásně zahušťovat, a to i bez míchání! Zdroj: Shutterstock

Zhruba po 2 hodinách zkontrolujte, jestli mají povidla správnou konzistenci a dle toho je nechte ještě v troubě, nebo můžete pokračovat v dalších krocích. Z hrnce vyndejte koření a kdo má rád ovoněná povidla rumem, může je dochutit pár kapkami dle své chuti. Je na vás, jestli chcete mít ve výsledku povidla s kusy švestek, v opačném případě je můžete dohladka rozmixovat. Ještě teplá povidla plňte do sterilních skleniček, zavíčkujte je a postavte na 20 minut dnem vzhůru.

