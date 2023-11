Klasika, která nesmí nikdy na vánoční tabuli scházet? Zcela s jistotou to jsou oblíbená a jednoduchá vosí hnízda. Obáváte se, že vám nepůjdou z formy? Využijte trik ostřílených cukrářů!

Vosí hnízda

Cukroví, které vypadá jako roztomilé malé včelí úly, je oblíbené nejen u dětí, ale milují ho i všichni dospělí. Zhruba ve druhé polovině 19. století se tato lahůdka objevila na svátečních tabulích šlechty a bohatších měšťanů v podobě nepečeného těsta plněného typickým žloutkovým krémem s rumovou příchutí a piškotovým podstavcem.

Jak připravit vosí hnízda čili včelí úly se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Vuketka.cz:

Zdroj: Youtube

Předejděte častým potížím

Mnohé hospodyně se někdy domácí výrobě tohoto cukroví vyhýbají, protože mají obavy, že jim například nepůjdou vosí hnízda vyklepnout z formy. Někdo má bohužel již nepříjemnou zkušenost, kdy s formičkou doslova mlátil o podložku a hnízdo nešlo za žádných okolností ven. Takových situací se však nemusíte obávat, když jim budete předcházet a raději využijete osvědčené triky profesionálních cukrářů.

Základem je správně udělané těsto

Abyste se vyhnuli zbytečným nepříjemnostem, není radno podceňovat již samotnou přípravu těsta. Kdyby bylo moc řídké, v případě, že by vám třeba ukáplo z lahve více rumu, nebo příliš vlhké, a tudíž by se k formičce doslova přisálo. V případě, že by tato situace nastala, můžete ji snadno zachránit. Stačí, když do těsta přidáte namleté či nastrouhané piškoty, které těsto opět dostatečně zahustí.

close info YouTube zoom_in Každou formičku nejprve vždy vymažte důkladně máslem a poté ještě vysypte moučkovým cukrem.

Kdyby bylo naopak těsto moc suché, jistě by se vám při vyndávání z formiček drolilo. V tomto případě vždy přilijte trochu tekutiny. Použít můžete například mléko, smetanu, rum nebo rozpuštěné máslo. Přidávejte však opatrně a pomalu, abyste to nepřehnali. Těsto vždy řádně propracujte a nechte alespoň hodinu odpočinout v lednici.

Trik, aby se vosí hnízda nelepila

Pokud chcete předejít tomu, aby se těsto nelepilo na formu a úly se vám při vyndávání netrhaly, každou formičku nejprve vždy vymažte důkladně máslem a poté ještě vysypte moučkovým cukrem. Stejně tak lze využít i namleté ořechy nebo kokosovou moučku. Jakmile si vytvoříte z těsta kuličku potřebnou na úl, obalte ji také v moučkovém cukru nebo v surovině, kterou jste formičku vysypali.

close info YouTube zoom_in Vosí hnízda naplňte krémem.

Jak postupovat dále

Připravenou kuličku následně vložte do formičky a prsty ji opatrně vmáčkněte dovnitř tak, abyste pokryli veškerý vnitřní prostor. Následně udělejte uprostřed těsta díru prstem nebo druhým koncem vařečky, hnízdo naplňte krémem a přiklopte vypouklou stranou piškotu. Nakonec úl opatrně vyklepněte z formičky a nechte ztuhnout.

Tipy na závěr

Pokud chcete, je možné špičku ještě po ztuhnutí namočit do rozehřáté čokolády. Další zajímavou přísadou je trocha marmelády s výraznou chutí. Skvělá je rybízová a višňová. Stačí ji dát trochu do samotné špičky úlu, ještě, než jej naplníte krémem.

Stejně tak můžete experimentovat v dochucení krému, který lze zpestřit nejenom rumem, ale i kávou, kakaem, strouhanou čokoládou či oříšky. Oblíbenou náplní je i domácí vaječný koňak v hustší konzistenci.

Zdroje: www.recepty.cuketka.cz, www.recepty.cz, www.fresh.iprima.cz