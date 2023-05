Buchty z banánového těsta bez cukru. Jsou vláčné a nadýchané jak obláček!

Banán je skvělé ovoce, ale co s ním, když vám doma přezraje? Zkuste ho jako přísadu do těsta. Třeba do buchet. Přesvědčte se sami! Připravte si jednoduché banánové těsto, nebudete litovat, buchty z něj jsou nadýcháné jak obláček a úžasně vláčné.

Kilo banánů dnes už není zase takový luxus. Pořídíte ho s trochou štěstí za pár desítek korun. Z ovoce se pak můžete těšit hned několikrát. Banán vám poslouží jako zdravá a sytá svačinka. Můžete jej i rozmixovat, zalít mlékem a vykouzlit z něj báječný čerstvý koktejl, který potěší dospělé i děti. Banán můžete ale použít i jinak. Když půlku zralého banánu rozmačkáte vidličkou a smícháte s 1 lžící pomerančové šťávy a 1 lžící medu, získáte perfektní pleťovou masku. Stačí ji nanést na obličej, po 15 minutách smýt vodou a budete se cítit jako znovuzrození. Přírodní sladidlo Jak vidíte, banán je univerzální ovoce. A je úplně jedno, jestli je čerstvý z obchodu, nebo má už poněkud nahnědlou slupku. U starších banánů počítejte s tím, že obsahují více škrobu a jsou chuťově sladší. Tuhle výhodu můžete využít při pečení koláčů. Banánové moučníky můžete péct bez cukru, mléka nebo vody. Jak je to možné? Jednoduše. Banán (případně banány) tyhle suroviny nahradí. Nevěříte? Upečte si zdravou banánovou pochoutku, kterou budete moci mlsat ke kávě. Banán je přirozeně sladký. Nahradí v těstě cukr. Zdroj: Profimedia Banánové buchty Recept na banánové buchty najdete v tomto videu: Hlavní surovinou moučníku jsou dva banány. Ty vidličkou rozmačkejte. Do směsi všlehejte 1 celé vejce a 1 lžičku sušeného droždí. Směs důkladně promíchejte, přidejte do ní 2 lžíce změklého másla a 80 g rozinek, ½ lžičky soli a 350 g hladké mouky. Všechny přísady smíchejte silikonovou špachtlí tak, aby vytvořily kompaktní těsto. Základ na banánové buchty nechte na teplém místě 1,5 hodiny kynout. Banánové těsto má podobnou konzistenci jako kynuté. Zdroj: Profimedia Kulatá radost s „razítkem" Po uplynutí této doby poprašte vál moukou. Vyklopte na něj těsto a zpracujte, až bude pevné a nebude se lepit. Poté ho vytvarujte do bochníku a nakrájejte na 9 dílků jako dort. Z každého dílku vytvořte kouli a splácněte ji. Aby se vám těsto nelepilo na vál, vždycky podsypte trochou mouky. Banánové koláče rozložte na pekáč vystlaný pečicím papírem, naplňte, zabalte a nechte chvíli kynout. Jakmile zdvojnásobí svůj objem, přiložte na každý kousek vidličku a zlehka poprašte moukou. Banánové buchty tak získají dekorativní prvek. Pečte na 190 °C zhruba 45 minut. Jakmile vychladnou, můžete ochutnat. Buchty jsou dobré, vláčné a doslova se rozplývají na jazyku. Vsaďte se, že je neděláte naposledy!