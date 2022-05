Kynuté těsto, které se vždycky povede: Tento postup zvládne i úplný nešika

Máte špatné zkušenosti s kynutým těstem? Nedaří se vám zadělat takové, které by krásně nakynulo bez problémů? Zkušení pekaři se podělili o to, na co si dát pozor. Ne vždy je problém v kvasnicích, háček může být i jinde.

Špatné kynutí kvůli surovinám

Když těsto nekyne, nejčastěji svedeme vinu na kvasnice. Možná jsou staré a vyčpělé, kdo ví, kde a jak je obchodníci skladovali... Jenže někdy za špatné kynutí kvasince nemohou, ale jsou to spíš naše návyky nebo neznalost. Co je důležité při zadělávání těsta, připomněli pekaři, kteří si na svých postupech zakládají a neměnili by! Vypichují třeba to, že byste neměli přidávat kvasnice od oka. Vždy postupujte podle receptu, suroviny važte a správně odměřujte.

Chcete-li vyloučit ty proklaté kvasnice, jako první si zkontrolujte datum spotřeby.

Pokud například pečete často chleba, pak určitě víte, že i mouka dělá velký rozdíl v kynutí. Navíc čím méně lepku, tím těžší a hutnější těsto. Bezlepkové mouky nekynou skoro vůbec, proto chcete-li mít těsto dobře vykynuté, pak také vždy dodržujte poměry různých druhů mouky, množství cukru nebo třeba octa. Všechny tyto suroviny mají vliv na vykynutí.

Ne všechna těsta vyžadují hnětení. Každé však musí dobře nakynout. Zdroj: Marko Poplasen / Shutterstock.com

Postup zpracování má vliv na kynutí těsta

Teplo je pro kynutí nezbytné. Nejen že by měly být veškeré suroviny pokojové teploty, ale především tekutiny by měly být vlažné. Co to znamená? Kolik stupňů je vlažné? V případě použití kvasnic jde o teplotu kolem 30 °C, nikdy ne okolo 40, kdy byste nebohé kvasnice mohli i zabít. Jde totiž o živé kultury a ne chemickou reakci.

Samotné kynutí by mělo probíhat v pokojové nebo vyšší teplotě pod utěrkou. I to je důležitý fakt. Pokud vám těsto zvrchu oschne, bude také špatně kynout.

Ke zpracování těsta není nutný robot, ani jiný pomocník. Vaše ruce jsou dostatečně skvělým nástrojem, jak těsto zpracovat.

Do mouky zapracovávejte suroviny postupně, abyste docílili dobrého spojení bez hrudek.

Dejte si také pozor na přidávání ovoce! To nesmí být nikdy mokré, ale vždy dobře osušené. I to totiž velmi ovlivní kynutí těsta.

Recept na jednoduché kynuté těsto

Na jednoduché kynuté těsto budete potřebovat následující suroviny, nezapomeňte, že je vhodné, aby byly všechny pokojové teploty.

½ kila hladké mouky

250 ml vlažného mléka

150 ml oleje

½ kostky čerstvého droždí nebo sáček sušeného

špetku cukru i soli (do sladšího těsta na koláče přidejte 3 lžíce cukru)

Nakynuté těsto je až dvojnásobné velikosti. Zdroj: Kcuxen / Shutterstock.com

Jak připravit jednoduché kynuté těsto

1. Do vlažného mléka rozdrobte a zamíchejte droždí. Přidejte také špetku cukru, opět promíchejte a hladinu jemně poprašte troškou mouky. Za čtvrt hodiny na teplém místě byste už měli vidět aktivní kvásek. Celý obsah bude zpěněný a nabyde.

2. Do velké mísy dejte mouku, udělejte do ní rukou důlek a vlijte do něj kvásek a olej. Vypracujte v hladké pružné těsto, které se nelepí. Na práci bohatě postačí vařečka a vaše ruce. Ze začátku se může zdát, že se těsto stále lepí, ale velmi rychle se spojí a začne vypadat jako bochánek. Obejmětě mísu jednou rukou a druhou bochánek neusátále hněťte a zvedejte k jedné straně mísy, až se přestane lepit.

3. Bochánek těsta nechejte v misce přikrytý čistou utěrkou vykynout na teplém místě. Obvykle v blízkosti topení. Kynutí může trvat i hodinu, také je možné nechat těsto kynout opakovaně. Prstem do něj udělejte několik děr, bochánek spadne a opět jej můžete nechat kynout.

Takto se připravuje velmi vláčné těsto například na francouzské brioche.