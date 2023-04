Bleskový velikonoční beránek po Italsku: Bez formy, zvládne ho i začátečník

Když se řekne velikonoční beránek, snad každý si představí klasický moučník z třeného těsta, který se peče ve speciální formě. Tradice velikonočního beránka je rozšířená i v Itálii, kde se ovšem tato sladká dobrota a dekorace v jednom peče docela jinak. Bez formy a z kynutého těsta. Už jste ho zkoušeli?

Velikonoční beránek se u nás nejčastěji připravuje z třeného těsta, které se peče ve formě, jež dá beránkovi požadovaný tvar. Ne všude ve světě je ale takový postup rozšířený. Například v Itálii se totiž beránek peče úplně jinak. Namísto litého těsta používají Italové těsto kynuté. Beránek má pak zcela jiný tvar, chuť i strukturu. A přestože se od našeho klasického velikonočního beránka úplně liší, chutná naprosto božsky a rozhodně stojí za zkoušku.

Velikonoční beránek bez formy

Většina z nás si během Velikonoc beránka kupuje již hotového v obchodě. Obvykle se nám nechce kvůli jeho pečení kupovat formu. A není se čemu divit. Ty kvalitní formy, ze kterých jde hotový beránek snadno vyklopit, jsou totiž docela drahé. I bez formy je ale možné beránka upéct. A to právě toho italského. Kromě toho, že se nebudete muset strachovat, že nepůjde beránek vyklopit z formy, můžete si jej vytvarovat přesně podle svých představ.

Nožem rozkrájejte těsto na několik desítek menších částí, ze kterých pak budete skládat beránka na pečicí papír Zdroj: Shutterstock

Italský beránek

Přestože se italský beránek peče z kynutého těsta, není třeba se jeho přípravy jakkoliv obávat. Zvládne ho naprosto každý a výsledek bude vždy skvělý a navíc originální.

Podrobný postup najdete ve videu:

Jako u dalších kynutých těst, i v tomto případě je třeba nejdříve připravit kvásek. Do menší nádoby nasypte 100 gramů hladké mouky, rozdrobte do ní 10 gramů čerstvého droždí a přilijte 100 mililitrů teplého mléka. Dobře promíchejte a vytvořte tak hustější „těstíčko”. Kvásek přikryjte potravinářskou fólií a uložte jej na 1 hodinu na teplejší místo, aby vzešel.

Následně se pusťte do samotného těsta. Vzešlý kvásek dejte do větší mísy, přidejte 200 gramů hladké mouky, 1 celé vejce a 125 gramů vanilkového jogurtu. Všechny komponenty zapracujte rukama v pevné těsto. Pak do mísy přidejte dalších 200 gramů hladké mouky, další 1 celé vejce a také 1 žloutek. Aby bylo těsto sladké, nezapomeňte na 30 gramů cukru. Znovu všechny ingredience do těsta zapracujte. Nakonec přidejte 60 gramů změklého másla a 4 gramy soli. Naposledy těsto propracujte, vytvořte z něj větší kouli, přikryjte jej potravinářskou fólií a nechejte kynout tak, aby zdvojnásobilo svou velikost.

Beránka dejte péct do trouby vyhřáté na 170 stupňů Celsia na zhruba 45 minut Zdroj: Shutterstock

Výroba beránka

Vykynuté těsto přemístěte na pomoučněnou pracovní plochu. Nožem jej rozkrájejte na několik desítek menších částí, ze kterých pak budete skládat beránka na pečicí papír tak, jak je zachyceno ve videu.

Ještě předtím, než půjde beránek do trouby, mu z rozinek vytvořte oči a potřete jej rozšlehaným žloutkem. Nakonec ho posypte nasekanými mandlemi anebo granulovaným cukrem. Beránka dejte péct do trouby vyhřáté na 170 stupňů Celsia na zhruba 45 minut. Hotového beránka nechte zcela vychladnout a pak jej z plechu přemístěte na sváteční talíř nebo tác. A už si jen pochutnávejte.