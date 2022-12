Tenhle bramborový knedlík se povede úplně každému: Fígl je ve škrobu

V případě, že nepatříte mezi ostřílené kuchtíky a chcete strávníkům uvařit bramborový knedlík, máme pro vás jednoduchý recept. Podle něj jej dozajista dokonale zvládnete už napoprvé.

Bramborový knedlík je jedna ze základních a také oblíbených příloh české kuchyně. Téměř všichni ho milují. Ještě jste ho nikdy nevařili a nevíte, jak na to? Žádné strachy a obavy mít nemusíte, přestože uvařit kvalitní knedlíky jistým uměním je.

Perfektní rychlé bramborové knedlíky

Pokud budete postupovat podle uvedeného návodu, bramborový knedlík se vám jistě nerozvaří a nebude ani zbytečně tuhý. Ve výsledku bude lahodné chuti a uvnitř úžasně kyprý. A navíc můžete toto těsto využít i k přípravě plněných bramborových taštiček, šišek či noků.

Jak na to, se můžete podívat ve videu:

Připravte si brambory

Pokud se rozhodnete uvařit bramborové knedlíky, v každém případě předchozí den uvařte předem asi tak 550 g brambor. Brambory následný den oloupejte a nastrouhejte jednu polovinu na hrubém struhadle a druhou část najemno, značně to ovlivní konzistenci výsledného knedlíku.

Těsto, které se nerozpadne

Na tomto těstě není co pokazit, zároveň je chutné, a hlavně ho budete mít hotové během chvilky. Přidejte k nastrouhaným bramborám 1 kávovou lžičku soli, 1/2 lžíce bramborového nebo jiného sušeného škrobu a 1 předem rozmíchané syrové vajíčko.

Na tomto těstě není co pokazit, zároveň je chutné, a hlavně ho budete mít hotové během chvilky. Zdroj: Profimedia

Postupně přisypávejte 220 g dětské krupičky a rukama z této směsi hněťte těsto do chvíle, až se vše spojí do jednoho velkého a nepříliš lepivého bochánku. Množství krupičky nepodceňujte, je to důležité, aby se vám později knedlíky nerozpadly.

Začněte tvořit knedlíky

Rozdělte těsto na dvě stejné části a z každé utvořte váleček silný cca 5 cm. Velikost knedlíků je na vás, možné je tvořit i knedlíky kulaté či plněné. V tomto případě lze vytvořit náplň z mletého masa, uzeného či škvarků, anebo z dušené zeleniny.

Jen myslete na to, že náplň byste měli mít vždy předem připravenou a tepelně upravenou, protože během vaření by se už nemusela stihnout dostatečně provařit. Zároveň by měla být před plněním bramborového těsta dostatečně vychladlá.

Bramborové těsto můžete i plnit, ať už masem, či zeleninou. Zdroj: shutterstock.com

Voda by se měla vařit chvilku předem

Jakmile budete mít knedlíky připravené, měla by se vám již v hrnci vařit voda. Pokud by musely knedlíky ležet dlouho na vále, těsto by zbytečně změklo a zvýšilo by se riziko jejich následného rozvaření.

Po vložení do vody knedlíky klesnou ke dnu, zhruba za 1 až 2 minuty je opatrně nadzdvihněte vařečkou, aby se nepřilepily. Za dalších pár minut knedlíky vyplavou na povrch, ale to neznamená, že už jsou hotové. Čas měřte od okamžiku, kdy je vložíte do vroucí vody, šišky potřebují 20 až 22 minut, kulaté knedlíky 10 až 12 minut.

Jeden knedlík vždy na zkoušku vyjměte, rozřízněte ho a zkontrolujte, zda náhodou ještě nejsou vidět syrová zrnka krupičky. Pokud ne, vyjměte ostatní knedlíky z vody co nejdříve. Poté je nakrájejte na kráječi, nebo nití, jak to dělaly už naše babičky, a můžete servírovat.

