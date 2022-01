Nejrychlejší houskový knedlík: Jednoduchá hrnková varianta podle našich babiček

Houskové knedlíky jíme i vaříme rádi a různě. Vyzkoušejte jednoduchý recept na houskový knedlík vařený v hrnečku. Je to sice neobvyklý způsob, ale knedlíčky budete mít jeden jako druhý, neoslizlé vařením ve vodě, ale pěkně omaštěné sádlíčkem.

Houskové knedlíky to je prostě naše!

I když jsme knedlíkovou velmocí, určitě nejsme sami, kdo knedlíky vaří. Němci připravují knedlíky obdobným způsobem, zatímco asijská kuchyně nabízí knedlíčky docela jiné. Houskové knedlíky jsou trochu rustikálnější než nadýchané knedlíky bez rohlíků a vařením v hrnečku jsou i trošku jiné celkově. Mají ale pěkný kulatý tvar, chutnají a jednoduše se uskladňují. Navíc nejsou oslizlé vařením ve vodě, ale omaštěné voňavým sádlem.

Než se vrhnete na recept nachystejte si vhodné hrnečky. Ty je nutné pořádně vymazat sádlem. Můžete použít i olej, ale není to ideální. Co je opravdu důležité, je tvar hrnku. Pěkný váleček knedlíku budete mít jen z rovného nezužujícího se, ale také nerozšiřujícího se hrnečku.

Knedlíky vařené v hrnku jsou krásně kulaté a hodí se ke všem klasickým českým jídlům. Zdroj: Profimedia

Jednoduché houskové knedlíky jsou za chvilku

Na houskové knedlíky vařené v hrnečku si nachystejte:

2 hrnky hrubé mouky

špetku soli

2 žloutky

1/2 hrnku mléka

na kostičky nakrájené dva rohlíky

2 do pevného sněhu vyšlehané bílky

sádlo na vymazání

Houskový knedlík vařený v hrnečcích připravíte raz dva

Přesejte mouku do dostatečně velké mísy a přidejte sůl, žloutky a mléko. Suroviny pořádně promíchejte, než zapracujete nakrájené rohlíky. Na závěr se do směsi přidá tuhý sníh, který se jen jemně do těsta „zabaluje“, aby bylo těsto nadýchané.

Houskové knedlíky vařené v hrnku jsou jednoduché a chutné. Zdroj: Profimedia

Jak uvařit houskový knedlík v hrnku?

Sádlem vymazané hrnečky naplňte jen do dvou třetin a vložte do hrnce s vroucí vodou. Vody musí být tolik, aby sahala hladina hrnečkům jen do půli. Pod poklicí vařte 20 až 25 minut. Vyzkoušejte špejlí, zdali jsou uvařené i vevnitř. Pokud je špejle suchá, můžete hrnky i s knedlíky vytáhnou ven. Po vyjmutí pokládejte hrnky na prkénko dnem nahoru. Jak budou knedlíky chladnout, sami se z hrnku uvolní a vyklouznou na prkénko.