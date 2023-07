Nejjednodušší rybízový koláč: Hotový za chviličku a chuť famózní

Máte doma hromadu rybízu, rádi byste upekli koláč, ale nechce se vám zdlouhavě připravovat kynuté těsto? Udělejte koláč z těsta litého. Je až směšně jednoduchý na přípravu, hotový během pár minut a chutná naprosto báječně.

Pokud spěcháte nebo zkrátka nejste v kuchyni úplně zběhlí, rozhodně oceníte naprosto jednoduchý recept na vynikající ovocný koláč. Sladké těsto se bude krásně doplňovat hlavně s rybízem, použít ale pochopitelně můžete i jiné ovoce jako borůvky, švestky anebo třeba meruňky. Koláč je nejen snadný na přípravu, ale také i velmi rychle hotový.

Rybízový koláč připravíte během chvilky. Zdroj: Profimedia

Rybízový koláč s drobenkou

Podrobný postup najdete ve videu:

Nejjednodušší těsto na koláč

Na těsto budete potřebovat 1 vejce, které vyšlehejte společně s 90 gramy krupicového cukru do pěny. Přidejte 125 mililitrů mléka, 2 lžíce oleje a dobře promíchejte. V jiné nádobě smíchejte 150 gramů polohrubé mouky a 1/2 sáčku pečicího prášku. Pak už jen obě směsi spojte a hotové těsto nalijte do vymazané a moukou vysypané formy na koláč.

TIP: Pokud nemáte prášek do pečiva nebo jej nechcete z nějakého důvodu používat, můžete jej snadno nahradit klasickým sněhem z bílků. 1 bílek vyšlehejte spolu s 1 lžicí opravdu ledové vody a špetkou soli a náhrada za 1/2 balíčku kypřicího prášku je na světě. Sníh pak do těsta vmíchejte úplně na konci.

Křupavá drobenka

Jakmile nalijete těsto do formy, zasypte ho rovnoměrně zhruba 200 gramy rybízu či jiného ovoce. A co by to bylo za ovocný koláč bez lahodné drobenky, která pokryje ovoce, dodá koláči křupavost a ještě ho lehce dosladí.

Smíchejte si proto 40 gramů hrubé mouky se 20 gramy krupicového cukru a 25 gramy ztuhlého másla. Lehce propracujte a posypte ovoce na koláči. Koláč pak už jen vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia a pečte ho 25 minut. Po upečení jej nechte zcela vychladnout a případně jej ještě poprašte moučkovým cukrem. A můžete podávat.

Drobenka na koláč zkrátka neodmyslitelně patří. Zdroj: Shutterstock

Domácí vanilková zmrzlina

Kousek letního koláče bude chutnat ještě lépe (a zároveň i krásně osvěží), kdy jej naservírujete s poctivou domácí vanilkovou zmrzlinou. Do hrnce nalijte 1/2 litru mléka, přidejte 180 gramů cukru, jeden rozříznutý vanilkový lusk a 3 žloutky. Za stálého míchání zahřívejte, dokud nevznikne krém. Ten nakonec nechte zcela vychladnout, vyndejte vanilkový lusk a přelijte krém do nádoby vhodné do mrazáku. Zmrzlinu ponechte v chladu alespoň 2 hodiny a pak už jen vychutnávejte.