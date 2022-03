Jak krásně nazdobit jednohubky a chlebíčky: Snadné a levné triky

Chlebíčky a jednohubky. Kdo by jim odolal? Zvláště jsou-li krásně nazdobená a na první pohled barevné a čerstvé. Jak to udělat, aby vaše chlapíčky vypadaly ještě lépe než z profesionální výrobny lahůdek?

Nabídneme vám pár triků. Pro chlebíčky a jednohubky platí ale některá společná pravidla. Vždy používejte čerstvé pečivo i všechny ostatní ingredience, protože je to na první pohled patrné. Okoralým chlebíčkem nebo jednohubkou nikoho nezaujmete.

Chlebíčky jsou u nás spojeny se slavnostními příležitosti, jako jsou silvestrovské nebo narozeninové oslavy. Ale upřímně, kolik z nás si dojde na dobrý chlebíček raději do lahůdek?

Lahůdky a přehlídka chutí jsou typické pro oslavy. Zdroj: Profimedia

Chlebíčky jsou uměleckým dílem

Pokud jde o chlebíčky, rozhodující by měla být jejich barevnost a správné skloubení jednotlivých ingrediencí. Někdo má rád chlebíčky lehčí, proto dá přednost namazání veky nebo jiného, klidně i celozrnného pečiva, lučinou, pomazánkovým máslem, ale nemusíte se bát ani pomazánek, paštik, nebo klasiky – majonézových salátů. Pak už ale o lehkosti nemůže být řeč.

U pomazánek klidně využijte tvarohovou, budapešťskou, nivovou, česnekovou – kreativitě se meze nekladou. Použijte cokoli, stačí, když pečivo nezůstane suché.

Pokud ozdobíte chlebíček majonézovým salátem, navrch hezky srolujte plátek šunky nebo salámu, sýra – základem je tenký plátek, přidejte vejce i se žloutkem a určitě je hezké ozvláštnit ho i něčím zeleným, jako je petrželka nebo nakládaná okurka. To jsou klasické chlebíčky.

Rozhodující na talíři je pestrost. Zdroj: Profimedia

Určitě se ale oblibě těší chlebíčky s nejrůznějšími druhy pomazánek, které je potom dobré dozdobit tak, abyste se strefili nejen do harmonie barev, ale zejména chutí. Nebojte se ani experimentovat s kousky avokáda, sušenými rajčaty, očky, kapary, lanýži, kaviárem, kozím sýrem. Někdy je příjemné ozvláštnit chutě třeba červenou řepou (ale pozor, barví), ananasem, anebo klidně ředkvičkou. U chlebíčků totiž platí krásné pravidlo - jakákoli pomazánka nebo salát snese jakékoli ozdobení, aniž by to vadilo chuti.

Oblíbené jednohubky – vsaďte na pestrost

Jednohubky jsou vlastně malé chlebíčky. Většina lidí je miluje, protože jich může sníst více, navíc vypadají i na talíři jen jako lákavá malá „soustíčka“. Také základem jednohubek je nějaká pomazánka nebo salát. Zde musíte lépe volit chuťové kombinace, protože se toho na malý kroužek rohlíku moc nevejde. Ale ani tady se nebojte experimentovat. Nemusíte používat jen obvyklý rohlík, ale klidně i mini tortilky nebo malé pizzy.

I u jednohubek se vyplatí použít různá zdobítka, která z pomazánky vykouzlí efektní „šlehačkový kopeček“ nebo květinu.

A nezapomeňte, že jednohubky nemusí být jen ty klasické, s pečivem, ale klidně můžete jen použít soustíčka ze zeleniny, krevetek nebo sýra. Tady se totiž můžete skutečně blýsknout!

Jednohubky mohou být skutečně rozličné Zdroj: Profimedia

Jak servírovat

Určitě servírování nepovažujte za méně podstatný krok. Naopak. Servírovací mísy, ale i vodné skloubení a poskládání chlebíčků a jednohubek je součástí úspěchu. Na talíři nebo míse klidně střídejte různé druhy chlebů a chlebíčků, protože pestrost je u studené mísy velmi důležitá.

Okolo můžete narovnat samotnou zeleninu, ale i plátky pečeného masa, rolády, vařeného uzeného nebo šunky. Pro talíř jednohubek platí totéž. Raději než pět různých talířů se stejnými druhy namíchejte roztodivné jednohubky mezi sebou dohromady.

