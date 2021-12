Nejlepší silvestrovské jednohubky: Tyto chuťově ladí a jsou bleskové

Pokud nechcete na Silvestra šlápnout vedle, připravte jako pohoštění jednohubky. Můžete je totiž udělat na mnoho způsobů, čímž ukojíte chutě všech strávníků. Navíc jsou snadné a hotové raz dva.

Tak jak to u vás vypadá se silvestrovskými přípravami? Lámete si hlavu nad tím, co připravíte za pohoštění? Co takhle pestré jednohubky? Nakombinujte chutě, které vám zajistí skvělý gurmánský zážitek. My vám s výběrem ingrediencí poradíme!

U jednohubek je důležité vsadit na pestrost. Určitě nedávejte stejné jednohubky na jeden talíř, ale namixujte je, bude to lépe vypadat. U jednohubek není na rozdíl od chlebíčků vhodný bramborový ani vlašský salát, vsaďte tedy na nejrůznější pomazánky. Skvělá je tvarohová, česneková nebo sýrová. Pokud budete mít naspěch, stačí jednohubky máznout máslem nebo žervé.

Jednohubky nezapomeňte pořádně nazdobit

Když budou jednohubky namazané, sáhněte po nejrůznějších ingrediencích. Klobáska, šunka, uherák či rajče, okurka, ředkvička nebo paprika jsou skvělá volba. Oblíbená je také kombinace s ovocem. Vyzkoušejte mandarinku, jablko nebo hroznové víno. To s krémovým sýrem nemá chybu. Zdobit můžete i kouskem tvrdého sýra nebo ořechy.

Moderní jsou i cherry rajčátka, plátek citrónu, olivy, sušená rajčata nebo kapari. Kreativitě se prostě meze nekladou. Velmi efektivně také vypadá posyp nasekanými bylinkami, nakrájenou jarní cibulkou nebo natrhanými snítkami pažitky.

Jednohubky mají jako základ bílé pečivo. Zdroj: sarsmis / Shutterstock.com

Nezapomeňte vrstvit a krájet na tenké plátky

Myslete na to, že u jednohubek jde o to suroviny vrstvit, proto je krájejte na takové plátky, aby se vám celá jednohubka snadno dávala do úst a kousala. Jak název napovídá, jednohubka je jídlo na jedno sousto.

Nyní si pojďme připravit ty nejlahodnější jednohubky vhodné pro sváteční pohoštění.

Jednohubky z listového těsta

Připravte si listové těsto, klobásku, sýr, vejce a něco na posypání (semínka, mák, sůl).

Následně listové těsto rozválejte a nařezejte na čtverce. Plňte kouskem sýra a klobáskou, těsto spojte a pomažte rozšlehaným vajíčkem. Posypejte sýrem nebo něčím, co si zvolíte. Pečte dozlatova.

Sýrovo-mrkvové jednohubky

Na tyto jednohubky budete potřebovat rohlíky, sýr, mrkev, polotučný tvaroh, lžíci majonézy, sůl, pepř a něco na ozdobu (okurka, sýr, salám).

Nastrouhejte sýr a mrkev a promíchejte se zbylými ingrediencemi. Nakrájejte bagetu na kolečka a namažte na ně pomazánku, nakonec ozdobte.

Drobnější rajčata můžete připravit i jako originální jednohubky Zdroj: Vladislav Noseek / Shutterstock.com

Jednohubky s pršutem

Na tuto delikatesu si kupte pršut, okurku, čedar a rukolu.

Poté nakrájejte čedar na proužky spolu s okurkou a rukolou a zabalte v pršutu. Je to jednoduché a výborné.

Vajíčkové jednohubky

Nakrájete rohlíky na kolečka, uvařte čtyři vejce, nakrájejte je na kostičky, přidejte 2 lžíce tvarohu, lžíci majonézy, sůl a pepř. Vzniklou směs mažte na pečivo. Dozdobte ředkvičkami a bylinkami.

