Skvělé jídlo a jen jedna nádoba na vaření a k mytí? Proč ne!

Dušený divoký králík se sušenými švestkami

Zkuste pozvat rodinu nebo přátele na králíka podle tohoto receptu a uvidíte, že se dočkáte zasloužené pochvaly!

Na 8 porcí, příprava, 30 minut + odležení, dušení 2 hodiny

140 g sušených švestek

50 ml brandy

1 lžíce krupicového cukru

2 naporcovaní králíci hladká mouka na zaprášení

1 lžíce rostlinného oleje

3 silnější plátky slaniny

2 mrkve

1 cibule

2 řapíkaté celery

1 stroužek česneku

2 snítky tymiánu

1 bobkový list

150 ml červeného vína

250 ml kuřecího vývaru

petrželka na ozdobení

sůl

1. Troubu předehřejte na 150 °C. Švestky zalijte alkoholem, posypte cukrem a dejte stranou nejlépe přes noc odležet.

2. Porce masa poprašte moukou. V zapékací nádobě nebo litinovém hrnci rozpalte olej a maso do něj vložte. Opečte ho ze všech stran dozlatova a dejte stranou. Do výpeku po králíkovi vhoďte nakrájenou slaninu, zeleninu, česnek, tymián a bobkový list a restujte asi 5 minut, až směs začne

chytat barvu.

3. Vlijte do hrnce červené víno a odvařte připečené zbytky ode dna. Přilijte vývar, vsypte švestky a vraťte maso nazpátek. Vše osolte.

4. Zakryté duste 2 hodiny nebo až bude maso měkké. Občas promíchejte. Podávejte s chlebem nebo bramborami.

Těstoviny z jednoho hrnce

Na 4–6 porcí, příprava 10 minut, vaření 10 minut

400 g linguine nebo špaget

300 g cherry rajčat

1 cibule

5 stroužků česneku

2 snítky bazalky

60 g parmazánu

3 lžíce oleje

sůl a pepř

1. V hlubší pánvi rozpalte olej a opečte na něm nadrobno nakrájenou cibuli, po pěti minutách přidejte i na plátky pokrájený česnek a orestujte ho. Přidejte přepůlená cherry rajčátka a těstoviny, osolte a podlijte vodou tak, aby byly těstoviny ponořené.

2. Vařte, až těstoviny budou na skus a rajčátka vytvoří omáčku. Vmíchejte hoblinky sýra a natrhané lístky bazalky. Dosolte, opepřete a podávejte.

Kuře dušené v troubě

Francie je proslulá tolika vynikajícími dušenými pokrmy, že bylo obtížné vybrat z nich to úplně nejlepší. Zvolili jsme klasický recept, který voní po bylinkách a chutná přímo božsky.

Na 4 porce, příprava 30 minut, dušení 45 minut

1–2 lžíce olivového oleje

1 kuře (1,25–1,5 kg), rozdělené na 8 dílů

oříšek soleného másla

1 lžička rajčatového protlaku

2 stroužky česneku, nasekané najemno

50 ml červeného vinného octa

110 ml bílého vína

500 ml kuřecího vývaru

2 rajčata, oloupaná

vrchovatá lžička dijonské hořčice

250 ml smetany ke šlehání

1 lžíce nasekaného estragonu

mořská sůl

čerstvě mletý černý pepř

1. Troubu předehřejte na 180 °C.

2. Ve velké pánvi s poklicí, kterou je možné dát do trouby (nebo v kastrolu), zahřejte na středním ohni olivový olej. Kuře osolte, opepřete a opečte v pánvi ze všech stran dozlatova.

3. Maso vyjměte z pánve, vylijte tuk, pánev vytřete papírovou utěrkou a dejte do ní máslo. Vmíchejte rajčatový protlak a zahřívejte ho na středně silném ohni 2 minuty, potom přidejte česnek a opékejte ho asi minutu. Přilijte ocet a nechte ho téměř všechen odpařit. Do omáčky vmíchejte víno a nechte ho asi třetinu odpařit. Přilijte kuřecí vývar, přiveďte k varu a do vzniklé omáčky vložte díly kuřete. Zakryté duste v troubě zhruba 20 minut.

4. Mezitím nakrájejte rajčata na čtvrtky a odstraňte z nich semena. Dužninu nakrájejte na kostičky a odložte stranou.

5. Brambory na kaši uvařte v mírně osolené vodě doměkka (asi 15 minut). Vodu slijte, brambory prolisujte zpět do hrnce a zahřívejte za stálého míchání na mírném ohni, aby vyschly. V rendlíku ohřejte smetanu těsně pod bod varu a odstavte. Do brambor vmíchejte trochu másla a potom trochu smetany. Přidávejte je střídavě za stálého míchání, až je kaše krémovitá. Teprve potom ji podle chuti osolte a opepřete.

6. Upečené maso přemístěte do mísy a udržujte teplé. Omáčku přeceďte a přiveďte k varu. Vešlehejte do ní hořčici a smetanu, potom ji zvolna vařte, až mírně zhoustne. Osolte a opepřete, vmíchejte rajčata a estragon.

7. Kuře přelijte omáčkou a podávejte s hedvábnou bramborovou kaší.

Kachna na cidru

V tomto receptu je proto klíčem k úspěchu výběr správného jablečného cidru. Měl by chutí připomínat spíš šumivé víno. Pokud právě takový nemáte k dispozici, použijte raději suché bílé víno nebo jen vývar.

4 porce, příprava 30 minut, dušení 1 hodina

4 kachní stehna

500 ml suchého cidru

3 větší mrkve

3 petržele

2 cibule

4 snítky čerstvého tymiánu

1 lžíce řepkového oleje

sůl a pepř

1. Mrkev a petržel nakrájejte na špalíčky, cibuli na silnější klínky. Stehna osolte a opepřete.

2. V hrnci rozpalte olej a zprudka na něm orestujte kachní maso. Pak ho vyndejte a opečte zeleninu (pokud by kachna pustila až příliš tuku, můžete část odebrat). Vraťte maso do hrnce, přidejte část tymiánu a podlijte cidrem.

3. Zakryjte a duste asi 1 až 1,5 hodiny. Podávejte posypané čerstvým tymiánem a (jestli je vám zelenina málo) s dobrým pečivem.

