Jemný jogurtový koláč podle Markéty: Vypadá i chutná líp než z cukrárny

Toužíte po svěžím letním moučníku, který by vám zvedl náladu? Zkuste tenhle dvoubarevný skvost podle známé cukrářky Markéty Krajčovičové. Budete ho milovat.

Mít v záloze něco sladkého se vyplatí. Obzvlášť, máte-li před sebou náročný pracovní den. Pak taková kávička „o třetí“ s malým kouskem koláče znamená pro mnohé z nás rychlou záchranu před špatnou náladou a vyčerpáním. Pokud toho napečete víc, můžete se o své štěstí podělit i s kamarády nebo kolegy. Určitě jim trochu sladkého také přijde k duhu!

Ve videu najdete recept na koláč krok za krokem:

Tajemství vláčnosti

Receptů na koláče existuje spousta. Od klasických perníků, až po ovocné, makové nebo tvarohové plechy. Pravdou ale je, že některé „radosti z trouby“ mají jednu vadu na kráse. Jsou příliš suché… Proto je podle cukrářů lepší do nich přidat kelímek bílého jogurtu. Tahle mléčná vzpruha dodá koláči jemnost, vláčnost, ale i zajímavější strukturu, díky které se vám budou moučníky rozplývat na jazyku. Chcete důkaz? Tady je jeden z jogurtových receptů, který si zaručeně zamilujete.

Ingredience vyšlehejte, aby těsto bylo kompaktní. Zdroj: Profimedia

Jednoduchý jogurtový koláč

Tenhle jednoduchý koláč má hned tři výhody: skvěle chutná, skvěle vypadá a navíc ho zvládnou i naprostí začátečníci. Tak jdeme do toho: Rozklepněte 4 vejce. Bílky vyšlehejte do tuhého sněhu. Žloutky utřete společně s 250 g cukru a 250 ml tekutého másla.

Jakmile směs získá konzistenci husté pěny, přidejte do ní 500 g smetanového bílého jogurtu a opět vše zpracujte na jednotnou masu. Nakonec do jogurtového těsta všlehejte ještě 100 g kakaa a 300 g polohrubé mouky, do které jste přidali 1 kypřicí prášek.

Máte hotovo? Pak do směsi vmíchejte tuhý sníh z bílků. Kakaový základ nalijte do pekáče, který jste si předtím vystlali pečicím papírem. Pomocí špachtle povrch těsta uhlaďte a rozprostřete do stran, aby všude bylo v rovnoměrné míře.

Těsto na koláč nalijte na plech vyložený pečicím papírem. Zdroj: Profimedia

Druhé těsto

Teď začněte pracovat na druhém těstě: smíchejte 500 g smetanového bílého jogurtu s 250 g tvarohu, 70 g moučkového cukru s 1 vanilkovým pudinkem. Tvarohovou směs naberte do cukrářského sáčku (pokud nemáte, můžete použít igelitový pytlík, u kterého jeden roh odstřihněte nůžkami).

Směs nastříkejte v silnějších svislých proužcích na povrch koláče. Poté vezměte obyčejnou lžičku a pruhy podélně několika tahy „projeďte“. Vznikne vám hezká kresba, díky které bude vypadat zákusek, jako by byl koupený od cukráře. Koláč pečte v předehřáté troubě na 160 °C zhruba 55 minut.

Hotový zákusek pocukrujte. Potěší už na první pohled!

