S lednem přišly i velké mrazy. V těchto dnech se člověku chce zůstat doma v teple. Jak se v těchto chladných měsících dostatečně zahřát? Naše babičky sázely na zázvor a mrkev, podívejte.

S příchodem ledna se objevily i neskutečné mrazy. V takových dnech by člověk byl nejradši v teple domova, zachumlaný do deky a nikam nevycházel. Mějte však na paměti, že teplo musíte udržovat také uvnitř žaludku. To znamená, že Caesar salát a chladné pokrmy odložte na léto. Podívejte se, jak s mrazem a kuchyní pracovaly naše babičky.

Video recept na výtečnou polévku, která vás v chladných dnech řádně zahřeje, najdete na Youtube kanále Potten & Pannen – Staněk:

Zdroj: Youtube

Teplá jídla

Teplé jídlo samozřejmě neznamená jen, že váš pokrm bude mít fyzicky teplou podobu. Ohřáté jídlo bude teplé vždycky, to je jasné. Ale dbejte i na to, jaký máte pocit, když jíte například určité druhy koření. Chilli papričky jsou také na povrchu studené, ale zevnitř vás dokáží naprosto rozpálit. Z koření se na chladné měsíce doporučuje především česnek, zázvor, skořice nebo hřebíček. Tyto suroviny mají jedno společné. Tím je fakt, že se používají pro zahřátí organismu, když jste například nemocní. Vaše babička vám pravděpodobně při rýmě připravovala černý čaj se zázvorem a medem. Teď už víte proč. Co se týče pití, asi jste všichni obeznámeni s tím, že červené víno hřeje. To samé černé a ovocné čaje. Z masa je na chladné měsíce nejlepší kuřecí a jehněčí. Pokud budete mít chuť na rybu, tak je ideální losos.

close info Profimedia zoom_in Abyste se v mrazivých dnech zahřáli, přidávejte do svých pokrmů hodně koření jako například chilli nebo česnek.

Neutrální jídla

Jídla, která jsou kategorizována jako neutrální, se také dají připravit na způsob, aby vás zahřála. Jedná se především o zeleninu, jako je například mrkev, brambory, luštěniny a podobně. Tyto suroviny můžete připravit jak za studena, tak v teplé podobě, proto se považují za neutrální. Když k některému z těchto komponentů přidáte teplý element, například jehněčí s mrkví a teplou bramborovou kaší, zahřejete svůj organismus a přidáte do něj i zdravou zeleninu. Takových kombinací můžete vymyslet mraky a v chladném období udrží váš žaludek nasycený a teplý.

Zdroje: www.vareni.cz, www.apetitonline.cz