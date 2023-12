close info Profimedia

Šárka Kabátová 7. 12. 2023 8:00 clock 3 minuty video

V chladném počasí má každý z nás větší chuť na teplé jídlo. A kdo by neodolal teplé a voňavé slanině… Máme však pro vás lepší tip, co si dát v zimě a co vás zaručeně zahřeje.

Patříte mezi zastánce rychlých, ale kvalitních pokrmů? Tak to pro vás máme bezva tip! V současné poměrně uspěchané době někdy není na výběr. Nikdy však neslevujte z přípravy domácích a teplých jídel, která by měla být základem každého zdravého jídelníčku. Obzvlášť v zimě potřebujeme jídlo, které nás nejen zasytí, ale i zahřeje. Jak snadno uvařit fazolovou polévku na zahřátí? Podívejte se v tomto YouTube videu na kanále Recepty bez brepty: Zdroj: Youtube Polévky na prvním místě Ideálním pokrmem na chladné zimní dny jsou vždy polévky. Rčení, že polévka je grunt, je naprosto výstižné. Kromě toho, že zasytí, nejedná se o těžké jídlo a mnohdy si ji stačí dát jako hlavní chod. Vždy by však měla obsahovat vyvážený poměr výživných surovin. Polévka je tedy ideální i k večeři, kdy už byste neměli jíst velké množství potravin. close info Profimedia zoom_in Polévka je na zahřátí vždy skvělým řešením. Místo slaniny je lepší paštika Potravinou, která vás v chladných dnech výborně zahřeje, patří i paštika, jen se to o ní moc neví. Potvrzují to i slova ruské nutriční terapeutky a doktorky lékařských věd Mariat Mukhiny: „Vysokokalorická jídla jako paštika vám pomohou zahřát se v chladném počasí.“ Kromě jater a v nich obsažených látek je paštika bohatá i na tuky. „Ve výsledku se jedná o potravinu s vysokým obsahem bílkovin a tuků, který je lehce stravitelný a pomáhá prohřívat organismus," podotýká Mariat Mukhina. close info Elena Shashkina / Shutterstock.com zoom_in Stejně tak vás zahřeje paštika a nejlepší je vždy domácí. Játra podporují funkci plic V zimě jsou naše plíce vystaveny riziku dýchání studeného vzduchu a jsou tedy snadno zranitelné. Pokud chcete jejich imunitu posílit, jezte pravidelně játra. Obsahují aktivní látku, která podporuje správnou funkci plicní tkáně. Stejně tak je v chladném počasí užitečné jíst také tučné maso a ryby, protože také zlepšují termoregulaci. Bonusy paštiky jsou pestré Kvalitní játrové paštiky jsou výborným zdrojem vitaminu A, dokonce jedním z nejkoncentrovanějších. Aby se však mohl správně vstřebat, potřebuje k tomu i tuk. Paštika je tedy ideálním řešením. Vitamin A pozitivně ovlivňuje nejen zrak, ale také hlídá správné hodnoty krevního tlaku a je nepostradatelný pro regeneraci kožních buněk. Významné zastoupení má i vitamin B 12. Aktivně se podílí na syntéze DNA a červených krvinek a je životně důležitý pro jedince s případnou anémií. Pro ženy je důležitý i vitamín B 9, který podporuje správnou reprodukční funkci a také zdravý růst plodu během těhotenství. Stejně tak vás ochrání před mnohými poruchami trávení. Související články close Zdraví Jediný druh rýže vhodný pro dietu: Z ostatních s velkou pravděpodobností přiberete video close Zdraví Potraviny na spravení střev: Toto jsou přírodní zabijáci hnilobných bakterií video Zdroje: www.actualno.com, www.apetitonline.cz, www.fresh.iprima.cz

tag Jídlo Paštika Pokrm Polévka Slanina YouTube Zima

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít