Jídlo podle horoskopu: Odpovídají vaše chutě vašemu znamení?

Jste milovníci dobrého jídla, nebo pro vás jídlo není vůbec podstatné a stačí vám chleba s máslem? Každý to máme trochu jinak. Odpovídá však vašemu znamení to, na čem si ve skutečném životě rádi pochutnáváte, anebo byste měli zařadit do svého jídelníčku něco jiného?

Hvězdy vám prozradí, jaké jídlo by mělo jíst právě vaše znamení zvěrokruhu. Možná se cpete čokoládou a nepřibíráte právě proto, že je tato potravina pro vás ta pravá. Možná naopak tloustnete, jen co projdete okolo cukrárny. Náš horoskop vám poradí, které jídlo byste si měli dopřávat, a které zase naopak rozhodně ne.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani jsou milovníci masa, uděláte jim radost jakoukoliv uzeninou, flákotou, ale i paštičkou. Vše musí být samozřejmě kvalitní, protože na kvalitu a poctivost jsou Berani psi. Toto znamení ví, co dělá, pokud totiž není maso kvalitní, je jim pěkně zle. Vyvarovat by se tedy měli rozhodně polotovarům, náhražkám masa a levným uzeninám. Jednou týdně by si měli místo steaku či tataráku dopřát rybu.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi milují ovoce. Jejich jídelníček se skládá z většiny právě z ovoce. Milují ovocné šťávy, smoothie, saláty a dezerty. Ovoce přidávají všude, kam to jde. Bohužel to pro ně v této míře už není zdravé, ale nebezpečné. Mohli by dostat vitamínový šok. Do svého jídelníčku by měli zařadit i zeleninu, která obsahuje vlákninu, což Lvi potřebují. Zelenina je totiž základ zdravého životního stylu více než ovoce.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jedí párky na kila. Alespoň třikrát týdně mají k večeři párky. Není to zdravé a měli by to omezit. Takovéto uzeniny jsou pro ně vhodné maximálně jednou měsíčně. Střelci mají však na tuto uzeninu nepředstavitelnou chuť a nedokáží si jí odepřít. Mohlo by jim pomoci nahradit párky sušenou šunkou, která není takové zlo a svědčí jejich tělu více.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou omáčkoví. Milují koprovku, rajskou, svíčkovou i guláš. Prostě česká kuchyně je pro ně to pravé. Nesmíme zapomenout na knedlíky, které musí být domácí, měkoučké a nadýchané. Po konzumaci těchto jídel je však Býkovi vždy zle a těžko. Nikdo neříká, že by je měl přestat jíst úplně, ale rozhodně by si měl dávat menší porce. Místo sedmi knedlíků bohatě postačí pět.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny milují zeleninu a saláty. Umí je na všechny způsoby. S masem, ořechy, sýrem i ovocem. Vždy zdokonalí salát tak, že se po něm budete oblizovat i vy, přestože jste masožravci. Panny však vůbec nejí maso, což je samozřejmě špatně. Měly by si ho dávat alespoň jednou týdně a jednou týdně také rybu. Prospělo by to jejich kostem a měly by i více energie.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozoroh je milovníkem italské kuchyně. Noky, pizza a těstoviny, to by mohl jíst pořád. Bohužel však zapomíná, že všechna tato jídla obsahují spoustu mouky a nejsou tak úplně dietní. Nemůže se tedy divit, že když si dá třikrát týdně pizzu, dvakrát těstoviny a zakončí to noky či krémovým rizotem, nikdy nic nezhubne. Měli by raději do svého jídelníčku zařadit středomořské saláty a také ryby.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou zatížení na sladké. Dortíčky a zákusky, to je jejich. Většinou jim však hrozí cukrovka, takže se musí své vášně vzdát. Kdyby však svou touhu na sladké prokládali zeleninou a sportem, mohli by si zákusky dopřát dle chuti. Bohužel se většinou jedná o velmi obézní jedince, kteří si ničí zdraví.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy by si nedokázaly představit život bez smažených pochoutek. Řízek, smažák nebo stripsy, to je něco, co mohou jíst každý den. K tomu kopa pořádně mastných osolených hranolek a vše zalít kečupem. Jejich životospráva je sice katastrofální, ale jejich tělu to nijak nevadí. Naopak jim to svědčí. Většinou jde o velké sportovce či modelky s dokonalými mírami.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři si rádi pochutnají na fast foodu. Hamburgery, hranolky a vše spláchnout colou. To je pro Vodnáře ideální oběd. Pokud však chtějí zůstat co nejdéle ve formě, měli by tuto závislost omezit a dopřávat si polotovary co nejméně. Raději ať si doma připraví burger vlastní a dají si ho bez housky se zeleninovým salátkem.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci si libují v luštěninách. Jsou sice zdraví a vitální, akorát jejich střeva o nich často dávají vědět. Není dobré si dát čočku, když jdete na pracovní pohovor, a hráškovou kaši před prvním rande. Občas se zamyslete, než do sebe budete soukat další dávku luštěnin. Chtělo by to i nějaké to maso či vajíčko.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři konzumují ve velkém ryby, což je skvělé. Mají rybu klidně pětkrát do týdne a o víkendu si dopřávají sladká jídla. Palačinky, wafle i ovocné knedlíky. To je to, co je dělá šťastnými. V pondělí však zase najedou na svůj rybí týden a jsou naprosto spokojeni. Jejich tělu to také dělá dobře, takže na tom nehodlají nic měnit.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou v kuchyni jako doma. Nejvíce si rozumí s asijskou kuchyní, která je lehká, voňavá, chutná a plná bylinek. Jarní závitky, kokosové polévky či takové rýžové nudle s krevetami jsou u nich na denním pořádku. Čas od času si zahřeší českou kuchyní a to většinou svíčkovou, která patří mezi jejich nejoblíbenější omáčky.