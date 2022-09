Jitrocelový sirup je poklad domácí lékárničky našich babiček. Snadno ho vyrobíte

Jitrocel má blahodárné účinky na onemocnění dýchacích orgánů. Rovněž díky němu pročistíte a posílíte organismus. Ukážeme vám, jak si jednoduše připravíte doma jitrocelový sirup, který pomůže na několik neduhů.

Jitrocel kopinatý roste jak v celé Evropě, tak i v Asii. Najít ho můžete na polích, u cest, na lukách nebo v travnatých příkopech. Má typické podlouhlé vejčité listy uspořádané do přízemní růžice. Jeho zdravotní účinky léčí různé druhy potíží a jeho zdravotní benefity potvrzují i četné lékařské studie. Použít ho můžete vnitřně i zevně.

Balzám na dýchací cesty

Tato bylina se používá hlavně při silném zahlenění, kašli, plicním astmatu nebo při tuberkulóze plic. Zkrátka jitrocel je výborný pro dýchací orgány. Používat můžete celou rostlinu bez omezení. Přivítají to nejen vaše plíce, ale také žaludek a krev, kterou čistí od veškerých nečistot a chorobných látek. Čaj z jitrocele působí pozitivně při onemocnění jater a močového měchýře, bronchitidě a bronchiálním astmatu.

Jitrocel kopinatý má blahodárné účinky zdraví. Zdroj: Profimedia

Zahojení starých ran

Jitrocelové listy mohou mít jednu samostatnou kapitolu. Jejich použitím se můžete zbavit i rány, která se nehojí. Mezi ně patří například bércové vředy. Pokud se vám dělají puchýře na nohou z chůze, vložte si do své obuvi jitrocelové listy. Jestliže puchýře již máte, stačí si je potřít rozdrcenými čerstvými listy a uvidíte, že vám to hodně pomůže. Použít je můžete rovněž na řezné i tržné rány nebo třeba bodnutí od vosy. Zranění se vám nezanítí a rychleji se zahojí.

Domácí jitrocelový sirup

Tento postup přípravy je velmi jednoduchý a zvládne ho opravdu každý. Nejdříve si nasbírejte jitrocelové listy, které následně nakrájejte na co nejmenší kousky. Dejte je do čisté sklenice a nasypte cukr. Opět přidejte vrstvu nasekaných listů a posypte cukrem. Patra dělejte po 1 cm. Během postupného přidávání listů je dobré směs udusávat. Naplněnou sklenici postavte na stinné místo, kde je zároveň teplo. Po 10 dnech slijte vzniklý sirup do tmavé skleničky, kterou uchovávejte v chladu.

Přesný postup krok za krokem uvidíte na videu:

Pomůže i jitrocelový čaj

Pokud byste si chtěli dopřávat jitrocelový čaj v zimě, pak proces sušení je poměrně složitější. Jitrocel je totiž velmi choulostivá rostlina. Sušení proto musí proběhnout co nejrychleji, aby se listy nestihly zapařit a případně ztmavnout. Nejvhodnější je sušení listů venku na sluníčku, ale můžete použít také troubu s nastavenou teplotou na 40 °C. Správně usušené listy poznáte tak, že budou mít zelenou až lehce zelenohnědou barvu. Uchovávejte je poté ve vzduchotěsné nádobě na tmavém místě.

Jitrocelový čaj vyzkoušejte při nachlazení, bolesti v krku i na hojení kůže. Zdroj: Profimedia

