Jogurtová bábovka s vlašskými ořechy: Rychlá a jednoduchá, nadýchaná a božská

Jogurtová bábovka je krásně jemná a vlahá. Báječně se snoubí s vlašskými ořechy, ale pokud preferujete jiné oříšky, nic vám nebrání v tom zaměnit vlašské za lískové či mandle. Vyzkoušejte lahodnou variaci na oblíbenou bábovku, třeba se u vás „zabydlí" napořád.

Zdroje: fresh.iprima.cz, www.toprecepty.cz

Jak udělat jogurtovou bábovku?

Chcete vědět, jak na to? Podívejte se na toto pěkné video. Za deset minut vám paní Jana ukáže, jak krok za krokem jogurtovou bábovku s ořechy připravit:

Jogurtová bábovka s ořechy

Skočte do přípravy rovnýma nohama a začněte tím, že si předehřejete troubu na 180 °C a vymažete formu na bábovku máslem a vysypete hrubou moukou. Dejte si záležet především, pokud je forma zdobená nebo jinak komplikovaná, aby se vám zbytečně bábovka nepřipekla.

Ujistěte se, že je forma dobře vymazaná i vysypaná moukou. Obzvlášť pokud je velmi zdobná. Zdroj: mdbildes / Shutterstock

Na přípravu těsta budete potřebovat 6 vajec rozdělených na žloutky a bílky, 400 g hladké mouky, 300 g cukru krupice nebo krystalu, balíček vanilkového cukru nebo obsah půlky vanilkového lusku. Důležitou ingrediencí je samozřejmě také 400 g bílého jogurtu, jeden balíček prášku do pečení, případně množství na půl kila mouky, 200 ml oleje, šťávu a kůru z půlky citronu a dvě hrsti vlašských či jiných ořechů podle vaší volby. Hodí se také mandličky a pro ovonění lžíce rumu.

Oddělené bílky vyšlehejte do tuhé hmoty, sníh by měl opravdu dobře držet. Pak vyšlehejte žloutky společně s cukrem a vanilkovým cukrem. Šlehejte do bělavé jemné pěny.

Dobře vyšlehané bílky přidejte do těsta po částech. Zdroj: Olga Dubravina/Shutterstock.com

Do žloutkové pěny přidejte veškerou mouku s kypřicím práškem, olej a jogurt, kůru a šťávu z půlky citronu. Veškeré tyto ingredience dobře promíchejte do jemného těsta. Pomalu přimíchejte také sníh z bílků. Ten je vhodné opatrně stěrkou nebo vařečkou do těsta zabalit, abyste nepřišli o bublinky. Na závěr vmíchejte nasekané ořechy.

Bábovku z formy vyklápíme až po vychladnutí a opatrně. Zdroj: stoica ionela / Shutterstock.com

Jak se peče jogurtová bábovka?

Těsto vlijte do přichystané formy a dejte péct do trouby. První čtvrthodinu pečte na 180 °C a pak stáhněte na zbytek pečení na 150 °C. Podle trouby by mělo dopečení na nižší teplotu trvat zhruba 45 minut, celková doba pečení je tedy asi hodina.