Čerstvé maso může být ještě lahodnější, když ho naložíte do jogurtové marinády. Přesvědčte se sami!

My Češi maso zkrátka milujeme! Ne nadarmo statistiky hlásají, že průměrná spotřeba na osobu je až 80 kilo ročně. A to není málo. „Kdysi hrálo prim hovězí, ale teď Češi víc milují drůbeží a vepřové,“ říká odborník. A české kuchařky na to konto přináší spoustu skvělých receptů, jak si na „flákotě“ dobře pochutnat. Bohužel kvalita a čerstvost masa je různá, což se odráží i pak na gurmánském požitku.

Zdroj: Youtube

Marináda vyladí chuť masa

Pokud vám tedy záleží na tom, abyste si na mase pochutnali, není na škodu ho na čas naložit do marinády. Aby tato omáčka mohla dobře fungovat, potřebuje čtyři složky. Kyselinu, která rozloží proteinová vlákna. Tuk pro lepší přilnavost marinády k masu. Sůl a koření na dochucení…

A to je vše! „Pro kuřecí, vepřové i jehněčí existuje spousta marinád, ale já mám nejlepší zkušenost s tou z řeckého jogurtu,“ říká kuchař a dodává, že při výrobě tohoto nálevu používá zásadně tučnější verzi řeckého jogurtu, která masu propůjčí lahodnější chuť.

Středomořská variace

Řecká marináda je ideální na grilovaná a pečená masa. „Můžete ji použít na kuřecí, vepřové a jehněčí maso,“ říká odborník a přidává svůj osvědčený recept: „Smíchejte ½ šálku řeckého jogurtu, ¼ šálku čerstvého nasekaného kopru, trochu citronové šťávy, 1 lžičku drceného čerstvého česneku a ½ lžičky soli a pepře. Všechny ingredience smíchejte tak, aby vznikla konzistentní hmota. Do ní pak naložte na 90 až 120 minut maso.“

Na gril i do trouby

„Tento druh středomořské marinády se hodí zejména na vepřové kotlety, které jsou šťavnaté a mají zajímavější chuť,“ říká kuchař a dodává, že nejlepší je maso zprudka opéct na grilu, aby se „zatáhlo“ a poté snížit plamen a nechat pozvolna dopéct.

Jakmile se masíčko ugriluje, nechte ho 5 minut odpočívat přikryté alobalem, aby z něj nevytekla šťáva. Marináda je samozřejmě vhodná i na maso připravované v troubě. Odborník doporučuje použít hlubší pekáč, vystlat ho alobalem a dovnitř umístit mřížku, na kterou vyskládáte namarinované maso. Pak už jen stačí maso nechat péct, aby získalo zlatavou kůrčičku.

Zdroje: www.toprecepty.cz, https://allnutritionrd.com