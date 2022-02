Vynikající bleskový jogurtový dort bez mouky a cukru: Smícháte jen tři věci

Máte rádi snadné, rychlé a chutné recepty, kdy smícháte pár ingrediencí a je hotovo? Pak je tento jogurtový dort ten pravý pro vás. Nejenže je vláčný a šťavnatý, ale suroviny na jeho přípravu máte doma vždy. Můžete si ho tedy upéct, kdykoliv na něj dostanete chuť.

Má vaše rodina chuť na něco sladkého, ale vám se nechce listovat kuchařkami, vymýšlet, jít na nákup a ve finále strávit celé odpoledne u trouby? Pak vyzkoušejte moučník ze tří surovin, které máte doma v lednici či špajzu.

Ideální lehký dezert, který je hotový za dvě minuty, když nepočítáte pečení a dobu v lednici. Navíc je zcela bez mouky a přidaného cukru. Jediný cukr v dezertu, je ten z jogurtu. Používá se totiž jogurt slazený nebo ochucený.

Jogurt je pro naše tělo velmi prospěšný. Je lehce stravitelný, má vysokou nutriční hodnotu a malé množství kalorií. Také v něm naleznete vysokou hladinu vápníku a bílkovin. Ovlivňuje zdraví tlustého střeva a snižuje hladinu špatného cholesterolu v krvi. Jogurty by se měly jíst také před a po užívání antibiotik.

Bílý jogurt je zdraví prospěšný. Zdroj: Sunny Forest / Shutterstock.com

Bílé jogurty pomáhají s trávením

Máte-li problémy s trávením, jogurty jsou jasnou volbou. Jsou skvělé i při hubnutí, přispívají totiž ke ztrátě tuků a k zachování svalové hmoty. Konzumace jogurtu zvyšuje vstřebávání vápníku a vitamínu B.

Do dortu patří ještě kukuřičný škrob. To je rafinovaná a odtučněná kukuřičná mouka. Je tedy bezlepkový a obsahuje vitamíny A, C, E a minerály jako draslík, železo, hořčík, zinek a fosfor. V kuchyni najde stejné uplatnění jako škrob bramborový, který je známější. Můžete jím zahušťovat kromě moučníků i omáčky.

Dbejte na to, aby byla vajíčka čerstvá Zdroj: iva / Shutterstock

Snadný dort ze tří suroviny

Nyní se tedy pojďme podívat na to, jaké tři ingredience budete pro přípravu dortu potřebovat: 400 g slazeného jogurtu nebo jogurtu s příchutí, 4 vejce a 40 g prosátého kukuřičného škrobu.

Dejte ochucený nebo oslazený jogurt do misky a přidejte 4 vejce. Metličkou pořádně rozšlehejte. Přisypte 40 gramů prosátého kukuřičného škrobu a opět důkladně promíchejte. Navlhčete formu na dort o velikosti 18-20 centimetrů, vyložte ji pečicím papírem a směs do ní vlijte. Dejte do trouby rozehřáté na 170 °C a pečte asi třičtvrtě hodiny. Poté dejte na dvě hodiny do chladničky. Po vyndání z chladničky vyloupněte z pečicího papíru, nakrájejte a můžete servírovat.

