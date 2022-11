Víte, k čemu opravdu slouží šuplík pod troubou? Určitě jste to ani netušili

Trouba je super vynález. Umožní nám péct cokoliv, co si zamaneme. Ale navíc má i své malé tajemství. Znáte ho?

Život bez trouby? To by bylo jen poloviční štěstí. Kdo z nás by vydržel bez domácích koláčů, pečeného kuřátka nebo vlastního chleba?! Ačkoliv se to nezdá, první domácí trouba se objevila až v 19. století a v životě žen znamenala obrovský přelom. Hospodyňky konečně mohly pohodlným způsobem napéct pro rodinu, aniž by musely dlouze zatápět v peci. Konečně jim technický pokrok ulevil od námahy a přidal více času.

Úložiště pekáčů a pánví

Dnešní trouby jsou samozřejmě mnohem sofistikovanější. Mají více programů, stupňů a jejich údržba je snadnější. Zajímavý je ale jeden detail – šuplík pod troubou. Víte, k čemu slouží? Většina z nás ho bere jako úložiště pekařského náčiní – různých pekáčů, hrnců, forem, případě pánví. Jaká je ale jeho skutečná funkce?

Trouba usnadnila hospodyňkám život. Zdroj: Profimedia

Místo na ohřev jídla

Původně byla totiž tahle zásuvka určená místo pro upečené a uvařené pokrmy. Teplo se soustřeďovalo ve spodní části trouby a mělo jídlo uchovat hezky teplé, aby při servírování nevychladlo. Prakticky šlo o podobnou funkci jako mají infra lampy v restauracích. Jejich úkolem není jídlo vařit, ale uchovávat ho při určité teplotě, aby ho host nedostal studené.

V původní troubě se dávaly teplé pokrmy do spodního šuplíku, aby nevystydly. Zdroj: Profimedia

Šťastní, kdo mají „kouzelný šuplík“

Spodní šuplík u dnešní trouby je trochu sporná věc. Některé spotřebiče mají tuto funkci nadále. O tom, jestli je vaše trouba vybavená touto službou, se dočtete v manuálu. Pokud ji ale máte, určitě ji využijte a vykliďte z ze spodního šuplíku u trouby všechno nádobí a používejte prostor k prohřívání jídla.

Některé novější modely mají dokonce přístroj na nastavení teploty ve „spodním šuplíku“. Proto jsou pak pokrmy přesně tak horké, jak si budete přát. No není to skvělá vychytávka?

