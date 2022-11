Staročeská kachna plněná hruškami: Poctivá venkovská klasika je nepřekonatelná

Tradiční česká specialita je skvělá volba, když čekáte návštěvu nebo něco slavíte. Přidáním hrušek v tomto receptu bude kachní maso úžasně šťavnaté a získá fantastickou chuť i vůni. Takovou pochoutku jste ještě nejedli.

Kachna je velmi oblíbeným pokrmem mnoha zemí, a proto se cíleně i šlechtila. V Evropě jsou nejoblíbenější tučnější kachna nantská a masitá bavorská nebo rouenská. U nás můžete narazit i na barbarii, která byla dovezená v roce 1936 z Francie. Oproti klasické kachně má méně podkožního tuku, a naopak více podílu masa.

Příprava staročeské kachny

Na tento recept budete potřebovat dvě větší cibule, sůl, 10 kuliček pepře, 12 ks hřebíčku, 4 pevné hrušky, med, tymián, rozmarýn a samozřejmě jednu celou kachnu. Bez ní by to nešlo!

Nejdříve pečlivě kachnu prosolte a potřete dvěma lžícemi medu. Oloupejte cibuli a nakrájejte na silnější půlkolečka. Hrušky omyjte, rozpulte a vykrojte jádřince. Poté vyplňte kachnu třemi půlkami hrušek. Rovněž přidejte dovnitř po třetině lžičky tymián, rozmarýn a 8 kusů hřebíčku. Kachnu sešijte nebo uzavřete pomocí jehel.

Jak na staročeskou kachnu plněnou hruškami, se dozvíte v tomto videu:

S kachnou na pekáč

Vymažte pekáč olejem, do kterého následně nasypte nakrájenou cibuli a kuličky pepře. Nakonec do něj opatrně vložte i kachnu. Pekáč přiklopte a vložte do trouby o teplotě 160 °C. Po 30 minutách pečení podlijte kachnu trochou vody a stáhněte teplotu na 150 °C. Po dalších 30 minutách přidejte zbytek hrušek nakrájených na osminky i hřebíček a pečte dalších 45 minut. Po uplynulé době sundejte poklop a zvyšte teplotu na 180 °C. Potřete kachnu medem a občas podlévejte výpekem, dokud nebude opečená dozlatova.

Kachnu s hruškami můžete podávat i s pečeným bramborem. Zdroj: Shutterstock

Kachna trošku jinak

Klasický recept již znáte. Jak kachnu můžete ještě udělat a přidat tak na originalitě? Namísto hrušek vyzkoušejte třeba jablka, sušené švestky, pomeranče nebo dokonce rozinky. Okořenění kachny lze kromě kmínu provést rovněž pomocí šalvěje, čerstvého rozmarýnu a tymiánu nebo dalšími bylinkami.

Klasická příloha nezklame

Jakou přílohu zvolit? Určitě nezklamete strávníky, když přichystáte knedlíky a zelí. S tím je totiž kachna jednoznačně nejlepší! Knedlík můžete udělat bramborový, houskový či žemlový. K tomu správně ochucené pikantní bílé nebo červené zelí. Jestliže máte rádi oboje, nebojte se je servírovat společně. Na talíři to bude vypadat nádherně.

Kysané nebo sladké zelí? Je to jen na vás a vašich chuťových preferencích. Zdroj: Elena Hramova / Shutterstock.com

Zdroje: vareni.cz, novinky.cz