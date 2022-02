Připravte si nejlepší steak svého života. Dýně bude ideálním doplňkem

Nedělní oběd nebo středeční večeře? Oba časy jsou stejně vhodné na jednoduchý, ale geniální kachní steak s dýňovou přílohou.

Kachní steak

Na prsa:

220 g kachních prsou

sůl

černý pepř z mlýnku

snítka tymiánu

Na dýni:

1 kg máslové dýně

10 dkg nesolených arašídů

100 g medu

50 ml olivového oleje

šťáva a kůra z jednoho citronu

10 g soli

50 g cukru

0,1 litru vinného octa

Prso nasolte, opepřete a posypte nasekaným tymiánem Zdroj: Alena Hrbková Foodstyling Klára Zíková

Prso si očistěte tak, že ze spodní strany prsa odříznete jemné blány a kousek masa zvaný frikasé. Z druhé strany kůži jen zlehka nakrojte jemnou mřížkou tak, abyste neřízli do masa pod ní. Prso nasolte, opepřete a posypte nasekaným tymiánem. Lehce do něj vmasírujte olivový olej a nechte v pokojové teplotě asi 30 minut odpočívat. Pak ho položte na vlažnou pánev kůží dolů a pozvolna kůži šest až sedm minut vypékejte, postupně odebírejte tuk, který kachní prso pouští. Důležité je opékat kachnu na mírném ohni opravdu pomalu. Když je kůže vypečená, prso ještě opečte i z druhé strany a z bočních stran pěkně dozlatova. Pak prso odložte na mřížku a nechte ho 15 až 20 minut odkapat a odpočívat. To je velmi důležité, maso vám tím zkřehne a šťáva se dostane do každého místa. Po odležení prso vložte ještě na pět minut do trouby na 180 stupňů, abyste ho ohřáli. Poté ho nakrájejte na tenké plátky.

Steak položte na vlažnou pánev kůží dolů a pozvolna kůži šest až sedm minut vypékejte Zdroj: Alena Hrbková Foodstyling Klára Zíková

Dýni oloupejte škrabkou na brambory, rozpulte, vydlabejte jadřinec a nakrájejte ji na menší kousky ve tvaru půlměsíce. Z ostatních ingrediencí smíchejte dresink, ve kterém dýni patnáct minut marinujte. Přidejte i arašídy nožem nasekané na menší kousky. Dýni vložte do pekáče a dejte do trouby na 180 stupňů na 30 minut. Dýně by měla být dozlatova opečená a zkaramelizovaná. Přidejte ji k hotovému steaku a dobrou chuť.

Prso odložte na mřížku a nechte ho 15 až 20 minut odkapat a odpočívat Zdroj: Alena Hrbková Foodstyling Klára Zíková

Dva redakční tipy

Lepší než vykrajovat je z celé kachny bude koupit si přímo prsa porcovaná. Chovají se na ně speciální kachny. U steaku je důležité vychytat čas. Cílem je mít ho tak propečený, aby byl uvnitř do růžova. Příliš krátký čas opékání by ho nechal krvavý, zatímco příliš dlouhý by maso vysušil a ztratilo by šťavnatost.

Další skvělé recepty najdete v časopise Kreativ.

Kreativ Zdroj: Kreativ.cz

Zdroj: Časopis Kreativ