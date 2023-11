Neznáte kaldoun? Je to silný vývar, doslova polévka mnoha vůní a chutí! Ale hlavně má sílu. Podobně jako poctiví zlatý vývar ze slepice, kaldoun je také drůbeží, ale vhledem ke svatomartinské tradici, je jeho hlavní surovinou především husa nebo kachna.

Kaldoun zahřeje i zasytí

Právě odřezky a drůbky drůbeže a moře zeleniny, dělají kaldoun až téměř zemitý a skutečně bohatý na chutě. Navíc se do polévky přidávají i nudle, knedlíčky nebo oboje. Ač jde o polévku, je to jídlo nesmírně výživné i syté a k přelomu podzimu a zimy, kdy se zpravidla objevuje první sníh, se proto báječně hodí. Na sníh to zatím nevypadá, ale zahřát se a pochutnat si není nikdy od věci.

Základem kaldounu je vývar!

Kaldoun je patrně staročeský recept, který se ale zcela jistě připravoval ještě za Rakousko-Uherska. Je jen maličko náročnější na množství ingrediencí, ale na druhou stranu jsou to docela běžné druhy koření i zeleniny, které stejně máte nejspíš doma. Na vývar se použitá skelet nebo odřezky z husy či kachny. Do kaldounu patří rozhodně také drůbky, tak na ně nezapomeňte.

Na polévku budete potřebovat 1 a ½ kila skeletu, kostí či odřezků a zhruba 250 g drobů. Ze zeleniny jde především o mrkev, té je třeba 250 g, celeru nachystejte 150 g, cibule 150 g, kořenové petržele 100 g a na závěr 2 stroužky česneku. Z koření je potřeba nejen pepř a sůl, ale také pár kuliček nového koření, jeden velký bobkový list a ideálně i snítka čerstvé petržele, kterou budete potřebovat až při servírování.

Veškeré tyto suroviny očistěte, dejte do jednoho hrnce, zalijte vše studenou vodou a nechejte 3 hodiny vařit na mírném žáru. Vývar je třeba táhnout čili nespěchat, nechat jen probublávat. Lžičkou můžete odstranit případnou vysráženou pěnu, ale jinak nijak do polévky nezasahujte. Pokud se čirý vývar nepovede, nevadí to. Stejně budete přidávat do polévky jíšku a bude mírně zakalená.

Po uvaření nechejte vývar odstát do druhého dne, následně tekutinu sceďte do hrnce. Z kostí oberte kousky masa a nakrájejte je, stejně jako drůbky. Nakrájejte také kořenovou zeleninu a zatím ještě nevracejte do vývaru.

Vývar je jen základ a s jeho čirostí si v případě kaldounu nemusíte lámat hlavu.

Je libo kaldou s játrovými knedlíčky nebo nudlemi?

A co dál? V hrnci prohřejte vývar a zatím na pánvičce připravte trošku světlé jíšky ze dvou lžic másla a dvou lžic hladké mouky. Jíšku následně dobře rozmíchejte v polévce, a pak přicházejí na scénu nudle a knedlíčky.

Pokud chcete polévku velmi vydatnou a opravdu bohatou, přidejte obě zavářky. V případě nudlí mohou být jak kupované, tak domácí. Knedlíčky mohou být strouhankové nebo játrové, to už záleží na vašich preferencích.

V případě játrových knedlíčků stačí mixérem zpracovat zhruba 200 g drůbežích jater, 1 vejce, 2 stružky česneku, 3 lžíce změklého másla, 1 lžíci dlaněmi rozemnuté majoránky, špetku soli a pepře. Vznikne velmi řídká kaše, kterou je třeba zahustit 100 g strouhanky.

Knedlíčky můžete vytvarovat rukou nebo jednoduše vykrajovat přímo z těsta lžičkou namočenou v horké polévce. Díky tomu se těsto nebude přichytávat. Lžičku namočte, vykrojte knedlíček a ponořte do probublávající polévky. Tímto způsobem použijte veškerou játrovou hmotu. Knedlíčky jsou uvařené v okamžiku, kdy vyplavou všechny na hladinu.

Knedlíčky a nudle provařte ve vývaru a vraťte do polévky kousky masa s nakrájenými drůbkami i zeleninu. Na závěr přidejte sekanou zelenou petrželku nebo libeček a je hotovo!

