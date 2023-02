Většina lidí dělá zásadní chybu při skladování oleje. Zničí ho a bude jedovatý

Stejně jako ostatní potraviny, má i olej jistou dobu trvanlivosti. Ovšem může se zkazit i dříve, když jej nebudete správně skladovat. Kam správně tedy doma dávat olej, aby vám co nejdéle vydržel v prvotřídní kvalitě?

Na současném trhu je velmi pestrá nabídka všech možných kuchyňských olejů a je jedno, který z nich doma používáte. Ať už je to ten slunečnicový, řepkový, olivový, avokádový či kokosový, každý z nich by měl být uložen na takovém místě, aby byl co nejdéle plný zdravých tuků a antioxidantů. Díky ideálním podmínkám se nezmění jeho vzhled, chuť ani obsah důležitých živin.

Olej nikdy nedávejte ke zdroji tepla

Jednou z nejčastějších chyb je skladování oleje v blízkosti sporáku, ačkoliv se může jednat o praktickou pozici, kdy máte olej při vaření hned při ruce, z dlouhodobého hlediska je tak olej často vystaven poměrně vysokým teplotám, které ho znehodnocují oxidací. Přichází pak o svou barvu a také podstatně mění chuť. Olej byste měli uložit na místo, kde se teplota pohybuje kolem 20 stupňů Celsia.

Olej byste měli uložit na místo, kde se teplota pohybuje kolem 20 stupňů Celsia. Zdroj: Shutterstock

Na kvalitu oleje má vliv i světlo

Oleje jsou velice citlivé na světlo, a to především ty, které jsou lisované za studena. Světlo oleji škodí a zvyšuje se riziko procesu žluknutí. Proto je dobré olej skladovat nejen v tmavé láhvi, ale i na místě, kde je jen malý nebo nejlépe žádný přístup světla. Možná jste si všimli na dovolené, že všude tam, kde je vysoká produkce olejů, je uchovávají v keramických nebo plechových nádobách, kam se světlo jen tak nedostane.

Chraňte olej před vzduchem

Olej vám vydrží mnohem déle, pokud bude v nádobě i těsně uzavřen. Proto vždy lahev po použití řádně zavřete a zkontrolujte, zda víko dobře těsní. Proudění kyslíku by snadno mohlo urychlit žluknutí a do oleje by se mohly dostat jemné částice prachu a jiné nečistoty, které by kvalitě oleje zrovna nepřidaly.

Olej vám vydrží mnohem déle, pokud bude v nádobě i těsně uzavřen. Zdroj: Profimedia

I při dobrém skladování spotřebujte olej včas

Přestože budete skladovat olej správně, je dobré ho vždy spotřebovat zhruba tak do 3 měsíců od otevření. V tuto dobu obsahuje nejvíce živin a má i správnou chuť. Pokud olej nestihnete spotřebovat, jistě ho v domácnosti využijete i jinak, například k čištění.

A co lednička?

Olej můžete uchovávat i v lednici, přestože mistři kuchaři to nedoporučují. Počítejte však s tím, že se některé oleje při nízké teplotě zakalí a zhoustnou. Jakmile je však vyndáte, po pár minutách v pokojové teplotě se vrátí jejich konzistence do normálu.

